Nach den Schüssen im Umfeld einer katholischen Schule in den USA mit zwei toten Kindern prüft das FBI, ob die Tat als inländischer Terrorakt und Hassverbrechen gegen Katholiken zu werten ist. Am Mittwochmorgen (Ortszeit) hatte eine Person, die sich offenbar selbst als Transperson bezeichnete, durch die Fenster in eine Kirche im Umfeld der Schule geschossen, in dem ein Schulgottesdienst abgehalten wurde. Sie zielte auf Kinder, die auf Kirchenbänken saßen. Zwei Kinder im Alter von acht und zehn Jahren starben am Tatort. 14 Kinder und drei Erwachsene wurden verletzt. Auf einer Waffe der verdächtigen 23-jährigen Person, die sich nach den Schüssen selbst umbrachte, sollen Kritzeleien gestanden haben. Heimatschutzministerin Kristi Noem hob auf X drei Beispiele hervor, die auf einem Gewehrmagazin zu finden seien: „Für die Kinder“, „Wo ist dein Gott?“ und „Tötet Donald Trump“.