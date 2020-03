Die breitere Verfügbarkeit von Corona-Tests in den USA lässt die Zahl der bekannten Fälle im besonders betroffenen Bundesstaat New York stark ansteigen. Die Zahl der Infizierten erhöhte sich am Donnerstag laut der Johns-Hopkins-Universität auf mehr als 3000. Im Vergleich zum Dienstag bedeutete das mehr als eine Verdoppelung. Vor allem in New York City ist die Lage ernst. Bürgermeister Bill de Blasio erklärte am Mittwochabend, die Millionenmetropole habe 1871 Fälle - nach 814 am Vortag. Die Behörden nehmen wegen lange mangelhaft vorhandener Tests eine hohe Dunkelziffer an.