US-Präsident Trump verliert erneut vor Gericht, damit setzt sich seine Serie von juristischen Niederlagen fort. Doch wichtige Urteile stehen noch aus, unter anderem zum Geburtsrecht.

Noch prangen die Buchstaben am Kennedy Center, aber nicht mehr lange: Ein Richter hat verfügt, dass Trumps Name wieder entfernt werden muss. Das war vergangene Woche. Nun muss der US-Präsident bereits die nächste schmerzliche Niederlage vor Gericht hinnehmen. Dabei geht es um eine der Maßnahmen, mit denen Trump die Einwanderung einschränken wollte, und zwar für qualifizierte Arbeitskräfte.