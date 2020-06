Facebook-Chef Mark Zuckerberg sendet ein Signal, dass er die massive Kritik an Facebooks Umgang mit umstrittenen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump ernst nimmt. Das Netzwerk prüfe einige seiner Regeln, kündigte Zuckerberg an. Dazu zähle der Grundsatz, die Androhung von Gewalt seitens des Staates auf der Plattform nicht zu beanstanden. Er wolle "für die Teilnahme an Wahlen und Gerechtigkeit in Rassenfragen kämpfen", schrieb Zuckerberg auf seinem Facebook-Profil. Hintergrund ist ein Beitrag Trumps, in dem er mit Waffengewalt droht - in einer Formulierung, die viele an rassistische Polizeiaktionen erinnert. Twitter und Snapchat schränkten die Sichtbarkeit von Trumps Beiträgen ein. Facebook tat nichts. Zuckerberg war bisher gegen Warnhinweise in Nutzerbeiträgen. Eine Plattform wie Facebook dürfe nicht entscheiden, was falsch und was richtig sei. Deshalb sind dort Äußerungen von Politikern von Faktenchecks ausgenommen, das Netzwerk liefert Nutzern auch bei Lügen und Drohungen keinerlei Kontext. Die Aufforderung, diese Ausnahme aufzuheben, unterstützten nun mehr als 5000 Mitarbeiter, berichtet die Washington Post. Auch 143 Wissenschaftler, die mit Geld der Stiftung von Zuckerberg und seiner Frau Priscilla Chan unterstützt werden oder wurden, wandten sich in einem offenem Brief an ihn. Sie fordern, Facebook müsse etwas gegen "aufwiegelnde Sprache, die Menschen oder Menschengruppen schadet", tun.