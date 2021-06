Der frühere US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld ist tot. Er starb am Mittwoch 88-jährig in Taos in New Mexico. Der Republikaner war von 2001 bis 2006 Pentagon-Chef unter Präsident George W. Bush und Chefplaner des Militäreinsatzes im Irak 2003. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 ließ Rumsfeld US-Streitkräfte in Afghanistan einmarschieren. Rumsfeld hatte viele Kritiker. In Verbindung mit dem Irak-Krieg war Rumsfeld () nach einer Schlappe der Republikaner bei Kongresswahlen zurückgetreten. Der US-Senat warf ihm 2008 Mitverantwortung für Menschenrechtsverletzungen in US-Haftlagern vor. Vor allem der Skandal um das Gefängnis in Abu Ghoreib bei Baghdad brachte Rumsfeld in Bedrängnis. Ihm haftete auch der Vorwurf an, 2002 mit der Genehmigung "aggressiver Verhörtechniken" bei mutmaßlichen Terroristen im US-Haftlager Guantánamo auf Kuba zu späteren Misshandlungen beigetragen zu haben.