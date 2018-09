7. September 2018, 23:26 Uhr USA Ex-Trump-Berater Papadopoulos muss 14 Tage ins Gefängnis

Der ehemalige Trump-Wahlhelfer George Papadopoulos ist zu 14 Tagen Haft verurteilt worden.

Ein Gericht in Washington sah es als erwiesen an, dass er das FBI im vergangenen Jahr in den Russland-Ermittlungen belogen hatte.

Papadopoulos entschuldigte sich für sein Handeln und sagte vor Gericht, er habe einen "fürchterlichen Fehler" gemacht und schäme sich.

Ein Gericht in Washington hat den ehemaligen Wahlkampfberater von US-Präsident Donald Trump, George Papadopoulos, zu 14 Tagen Haft verurteilt. Außerdem muss er eine Geldstrafe in Höhe von 9500 US-Dollar zahlen und gemeinnützige Arbeit leisten, wie CNN berichtet. Der Richter sah es als erwiesen an, dass George Papadopoulos das FBI im vergangenen Jahr in den Russland-Ermittlungen belogen hatte. Er ist der erste ehemalige Trump-Berater, der im Zuge der Untersuchungen des Sonderermittlers Robert Mueller verurteilt worden ist.

Papadopoulos hatte im Oktober vergangenen Jahres zugegeben, versucht zu haben, Treffen zwischen Trump und Personen mit direktem Draht in den Kreml zu arrangieren. Es ging wohl unter anderem darum, belastendes Material über die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton zu bekommen. Dafür habe Papadopoulos sich auch mit Mitarbeitern des russischen Außenministeriums treffen wollen.

"Habe Fehler gemacht"

Papadopoulos entschuldigte sich für sein Handeln und sagte vor Gericht, er habe einen "fürchterlichen Fehler" gemacht und schäme sich. Die Staatsanwaltschaft wollte eine sechsmonatige Haftstrafe erreichen und argumentierte, seine Lügen hätten nicht wiedergutzumachenden Schaden für die Ermittlungen angerichtet. Papadopoulos' Verteidiger strebten eine Bewährungsstrafe an und sagten, ihr Mandant habe umfassend mit den Behörden kooperiert.

Laut Berichten der New York Times hat Papadopoulos die Russland-Ermittlungen erst ausgelöst. Er habe gegenüber einem australischen Botschafter in einer Londoner Bar ausgeplaudert, dass Russland belastende Mails über Trumps Wahlkampfgegnerin Hillary Clinton habe.

Papadopoulos war in Trumps Kampagne Mitglied des Teams für Außenpolitik. Für den US-Präsidenten war er durch sein Verhalten zu einer schweren Belastung geworden. Trump selbst hat jegliche russische Einflussnahme in den Wahlkampf 2016 mehrfach abgestritten und die Ermittlungen als "Hexenjagd" und "Verschwörung" bezeichnet.