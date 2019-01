28. Januar 2019, 18:46 Uhr USA Ex-Starbucks-Chef mit Ambitionen

Howard Schultz erwägt, als unabhängiger Bewerber bei der Präsidentschaftswahl anzutreten. Die Demokraten sind alarmiert.

Der ehemalige Chef der Kaffeehauskette Starbucks, Howard Schultz, sorgt mit Ambitionen auf das Weiße Haus für Unruhe unter den US-Demokraten. Im Sender CBS sagte der Geschäftsmann, er erwäge eine Präsidentschaftskandidatur als unabhängiger Bewerber. Viele Demokraten befürchten nun, dass Schultz dem demokratischen Herausforderer oder der Herausforderin Stimmen nehmen könnte, was dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump zugutekommen könnte. Unter den Skeptikern ist David Axelrod, ein früherer Berater von Ex-Präsident Barack Obama, der Schultz zum Verzicht auf eine Kandidatur drängte. Auch Julian Castro, Wohnungsbauminister unter Obama, äußerte die Sorge, dass sich Trump im Falle einer unabhängigen Schultz-Kampagne "beste Hoffnungen" auf eine Wiederwahl machen könne. Castro gab kürzlich selbst seine Bewerbung um die Nominierung der Demokratischen Partei fürs Weiße Haus bekannt. Der 65-jährige Schultz war immer wieder als möglicher Präsidentschaftskandidat im Gespräch. Seit Langem engagiert sich der Milliardär aus Seattle als Spender für Belange der Demokraten. Er unterstützte die Kampagnen von Obama, Hillary Clinton und dem New Yorker Senator Chuck Schumer. Auch als Kritiker von Trumps Politik trat Schultz schon in Erscheinung. Vor Starbucks-Mitarbeitern sagte er etwa, der Präsident stifte "Chaos" und schade dem Geschäft. Die Steuerkürzungen für Konzerne bezeichnete er zudem als unnötig und fahrlässig. Schultz stellte demonstrativ 10 000 Flüchtlinge ein, nachdem der Präsident per Dekret ein Einreiseverbot für Menschen aus sieben muslimisch geprägten Ländern verfügt hatte.