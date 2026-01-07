Der frühere CIA-Agent Aldrich Ames, der aufgrund seiner Spionagetätigkeit als einer der größten Verräter in der Geschichte der US-Geheimdienste gilt, ist nachMedienberichten zufolge gestorben. Von 1985 bis zu seiner Festnahme 1994 war Ames als Doppelspion für die Sowjetunion und später Russland tätig. Ames (Foto: Ap) soll am Montag im Gefängnis im US-Bundesstaat Maryland im Alter von 84 Jahren gestorben sein. Ames soll das Leben von mindestens zehn enttarnten US-Agenten auf dem Gewissen haben und insgesamt 2,5 Millionen Dollar für Spionage im Dienste der Sowjetunion und später Russlands erhalten haben. 1993 begann das FBI Ames zu überwachen. Im Februar 1994 wurden er und seine Frau festgenommen und vor Gericht gestellt. Beide bekannten sich schuldig. Ames wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe, seine Frau wegen Beihilfe zu fünf Jahren Haft verurteilt. Der Skandal stürzte die CIA in eine tiefe Krise.