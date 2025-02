Europa und die USA:Macron und Meloni rivalisieren um Zugang zu Trump

Macron, so bestätigte Trump, wird Anfang kommender Woche in Washington erwartet – „am Montag, vielleicht“, fügte er noch an. Der britische Premier Keir Starmer, Vertreter der anderen Nuklearmacht Europas, wäre wohl auch dabei, was dem Franzosen aber offenbar missfällt. Denn Macron wäre ein Tête-à-Tête mit Trump viel lieber, hat die Zeitung Le Monde aus dem Élysée erfahren, alles prominent inszeniert. Macron strebt gerade mit aller Macht die Rolle des Brückenkopfs an, des Mittlers zwischen den Welten, des Veranstalters von Gipfeln in schneller Folge.

Im Gegensatz zum deutschen Kanzler Olaf Scholz verzichtete er dann auch auf eine klare Verurteilung von Trumps Vorwürfen gegen Wolodimir Selenskji, er schwieg sie tot. Wie Starmer, wie Meloni. Mit Trump verscherzt man es sich schnell.

Macron wäre der erste europäische Anführer, der im Weißen Haus vorbeischauen würde, seit Trump wieder im Amt ist. Macron ist ja auch einer von wenigen Staats- oder Regierungschefs in Europa, der schon Trump 1.0 erlebt hatte, aktiv: Zwischen den zwei Präsidenten wuchs eine nicht immer einfache „Bromance“ mit beiderseitigem virilem Gebaren.

Im vergangenen Dezember, als Trump noch „President elect“ war, lud Macron ihn nach Paris ein zur Wiedereröffnung von Notre-Dame. Er rechnet sich wohl aus, dass Trump ihn wegen seiner langen Amtserfahrung, seiner Machtfülle und der geopolitischen Bedeutung Frankreichs als gewichtigsten Gesprächspartner in Europa akzeptieren würde – aber auch das ist alles andere als sicher.

Für Meloni war die Nachricht von Macrons und Starmers Vorstoß eine böse Überraschung, so berichten es Insider. Sie will sich jetzt nicht überholen lassen, nachdem man sie schon in der Pole-Position in diesem Rennen um die Rolle als Brückenkopf zwischen Europa und den USA gewähnt hatte. Erst kürzlich hat Trump sie so beschrieben: „eine fantastische Frau, die Europa wirklich im Sturm erobert hat“.

Meloni sucht aber noch nach einer passenden Position zwischen Brüssel und Washington, erkennbar vorsichtig. Das passt zu ihrem abwägenden Regierungsstil, der sich so fundamental von ihrer Rolle als aggressive Oppositionspolitikerin unterscheidet: Allzu laute Ergebenheitsadressen an Trump hat sie bisher vermieden. Insofern tritt sie ganz anders auf als ihr Vize-Regierungschef Matteo Salvini. Der Führer der rechtspopulistischen Lega lässt keine Gelegenheit aus, Trump zu bejubeln und zum Vorbild für Europa zu erklären.

Die Ministerpräsidentin steht Trump politisch nahe, mit dessen Vertrautem Elon Musk ist sie befreundet

Mehrmals hat Meloni in den vergangenen Tagen mit Salvini und ihrem anderen Koalitionspartner und Vize, Außenminister Antonio Tajani von der Berlusconi-Partei Forza Italia, zusammengesessen und die Optionen gewogen. Beim jüngsten Treffen soll Salvini seiner Chefin Zurückhaltung versprochen haben. Was bei ihm so aussieht, dass er anschließend ins erste Mikrofon sagte, wie viel Respekt er vor Trump habe, der in wenigen Wochen mehr erreicht habe als Biden in vier Jahren. Sein Tun sei im Interesse Europas und Italiens. Auch Meloni steht Trump politisch nahe, mit dessen Vertrautem Elon Musk ist sie eng befreundet. Sie war seit Jahresbeginn schon zweimal in den USA, einmal in Mar-a-Lago, dem Anwesen Trumps, dann bei der Amtseinführung des neuen Präsidenten. Aber sie weiß, wie sehr Italien auf Europa angewiesen ist: Sie steckt also in einem Dilemma.

Das Schicksal der Ukraine, an deren Seite Meloni im Gegensatz zu Salvini bisher fest steht, der drohende Zollkrieg, das Verhältnis USA-Europa: „Wir wissen nicht, wie das Ganze ausgeht“, sagt Meloni und spielt auf Zeit. Sie hält engen Kontakt zur EU-Kommission und will in Europa erklärtermaßen „nicht aus der Reihe tanzen“. Daraus wurde die Idee geboren, per Videoschaltung am Parteitag der Republikaner teilzuhaben – und das idealerweise am Samstagmittag, wenn auch Trump anwesend sein würde.

Ein überraschender Blitztrip in die USA wäre für Meloni riskant

Dann aber kam die Nachricht, Macron und Starmer würden kommende Woche nach Washington reisen, zu Trump ins Weiße Haus, live und in Person. Sofort entwickelte Meloni einen neuen Plan: Soll sie nicht alle mit einem Blitztrip in die USA überraschen, wie schon im Januar, und Trump am Parteitag treffen und sprechen?

Meloni wird bewusst sein, dass es riskant wäre, sich derart zu exponieren, deshalb würde sie die Reise eng mit Brüssel abstimmen. Trump müsste ja auch noch zustimmen, und das ist trotz aller Schwärmerei nicht sicher. Wer weiß schon, was ihn gerade umtreibt.

Einen Vorsprung würde sie Macron aber lieber nicht geben. Die zwei können sich nur leidlich leiden. Am vergangenen Montag, als der Franzose eine Auswahl von europäischen Regierungschefs und die Spitzen von EU und Nato nach Paris zum Gipfel lud, zögerte Meloni zunächst, ob sie überhaupt hinfahren solle. Sie fuhr dann doch, kam aber als einzige fast eine Stunde zu spät. Die Republikanische Garde vor dem Palais de l’Élysée war schon abgezogen. Dann fuhr sie vor – „im Maserati“, wie das französische Fernsehen süffisant notierte. Alles ist ein Rennen zwischen Macron und Meloni.