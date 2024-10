Die Menschenrechtsaktivistin Ethel Kennedy ist in Boston gestorben, das teilte ihre Familie am Donnerstag in den USA mit. Die Witwe des früheren demokratischen Senators und US-Justizminister Robert F. Kennedy sowie Schwägerin des US-Präsidenten John F. Kennedy wurde 96 Jahre alt. Sie war die letzte Vertreterin aus der Zeit der großen politischen Erfolge und Tragödien der Kennedy-Familie in den 1960er-Jahren. Bilder von ihr gingen um die Welt nach dem Attentat auf ihren Mann 1968. Er hatte die US-Präsidentschaft angestrebt und wurde während eines Wahlkampfauftritts in Los Angeles durch Schüsse so schwer verletzt, dass er tags darauf starb. Fünf Jahre zuvor war sein Bruder John F. Kennedy in Dallas erschossen worden, ebenfalls im Wahlkampf. Die als Ethel Skakel 1924 in Chicago geborene Kennedy-Frau war auch berühmt, weil sie elf Kinder mit ihrem Mann hatte, das jüngste kam nach seinem Tod zur Welt. Ethel Kennedy gründete in Reaktion auf das Attentat die Menschenrechtsorganisation „Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights“. 2008 unterstützte sie die Präsidentschaftskandidatur Barack Obamas. 2018 beteiligte sie sich an einem Hungerstreik aus Protest gegen die Regierung von Donald Trump. Außerdem setzte sie sich für die Kontrolle von Schusswaffen in den USA ein, für Behindertensport und Umweltschutz.