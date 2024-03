Das Abgeordnetenhaus in Washington hat am Mittwoch mit der großen Mehrheit von 352-Ja-Stimmen ein Gesetz angenommen, das einen Eigentümerwechsel der Video-App Tiktok erzwingen soll. Nun geht es an den US-Senat, wo die Positionen noch unklar sind. US-Präsident Joe Biden beabsichtigt, das Gesetz zu unterzeichnen. Skeptiker sagen, dass das Gesetz auf Jahre Gerichte beschäftigen dürfte wegen des Verfassungsrechts auf Redefreiheit. Das Gesetz könnte zur Verbannung von Tiktok aus amerikanischen App-Stores führen, wenn der Dienst Besitz des Bytedance-Konzerns bleibt. Dieser wird in den USA parteiübergreifend als chinesisches Unternehmen gesehen, das sich dem Willen der Führung Chinas beugen müsse. Dies sei ein "inakzeptables Risiko für die nationale Sicherheit der USA", es erlaube Peking, "die amerikanische Öffentlichkeit zu überwachen und zu beeinflussen", hatte ein US-Sonderausschuss festgestellt. Tiktok hat nach eigenen Angaben 170 Millionen Nutzer in den USA.