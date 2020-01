Die Regierung verbietet die Ausstellung bestimmter Einwanderungsvisa für Menschen aus sechs Staaten. Das Verbot trete am 22. Februar in Kraft, erklärte ein leitender Beamter am Freitag. Von den Einschränkungen sind Nigeria, Myanmar, Eritrea, Kirgistan, der Sudan und Tansania betroffen. Die US-Regierung wirft diesen Ländern vor, ihre Pässe oder das damit zusammenhängende Informationsmanagement seien nicht ausreichend zuverlässig. Auch die Zusammenarbeit bei Sicherheitsüberprüfungen sei mangelhaft. In Ländern wie Nigeria, Kirgistan oder dem Sudan gebe es ein erhöhtes Terrorismusrisiko, hieß es. Für Bürger dieser Länder, die bereits rechtsgültig in die USA eingewandert seien, ändere sich nichts.