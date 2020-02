Der US-Bundesstaat Texas hat im Staatsgefängnis von Huntsville den verurteilten Mörder Abel Ochoa hingerichtet. Der 47-Jährige erhielt am Donnerstagabend (Ortszeit) eine Injektion mit der Giftspritze, wie US-Medien berichteten. Es war die dritte Hinrichtung dieses Jahr in den USA. Die Vollstreckung erfolgte 18 Jahre nach der Tat. Ochoa hatte 2002 unter Drogeneinfluss fünf Mitglieder seiner Familie erschossen, darunter seine Frau und zwei gemeinsame Kinder. Das Oberste Verfassungsgericht lehnte die Aussetzung der Hinrichtung ab. Kurz vor der Vollstreckung entschuldigte sich Ochoa bei seinen Schwiegereltern dafür, was er ihnen zugefügt habe. In Texas sind weitere sieben Hinrichtungen geplant. Doch die Zahl vollstreckter Todesurteile in den USA geht seit fünf Jahren zurück.