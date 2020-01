Eine ukrainische Firma, die von russischen Hackern angegriffen wird: Das könnte den Amerikanern egal sein. Doch die Firma, um die es geht, ist der Gaskonzern Burisma, der im Zentrum des Impeachment-Verfahrens gegen Präsident Donald Trump steht. Während das US-Repräsentantenhaus im Herbst in der Ukraine-Affäre ermittelte, gelang es den Hackern angeblich, in die Computersysteme von Burisma einzudringen. Das will das kalifornische Cyber-Sicherheitsunternehmen Area 1 herausgefunden haben. "Die Attacken waren erfolgreich", sagte Firmengründer Oren Falkowitz der New York Times. Die Angreifer hätten es geschafft, sich mit Phishing-E-Mails Zugang zu Passwörtern von Mitarbeitern zu verschaffen.

Viele US-Bundesstaaten haben alte Wahlsysteme, die anfällig für Cyberangriffe sind

Durchgeführt wurde die Operation laut Area 1 von einer Einheit des russischen Militärgeheimdienstes GRU. Was sie dabei fanden, ist nicht klar. Ein mögliches Ziel der Hacker liegt aber auf der Hand: Burisma hatte 2014 Hunter Biden als Vorstandsmitglied angeheuert, den Sohn des früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden. Trump wirft den Bidens deshalb korruptes Verhalten vor. Nachdem Joe Biden im vorigen Jahr seine Kandidatur für die US-Präsidentschaft bekannt gegeben hatte, begann Trump, die ukrainische Regierung zu Ermittlungen gegen Burisma und die Bidens zu drängen. Als diese Versuche öffentlich wurden, leiteten die Demokraten im Kongress ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump wegen Machtmissbrauchs ein.

Wollen sich russische Hacker nun also besorgen, was sich der US-Präsident von der ukrainischen Regierung erhofft hatte: belastendes Material über Hunter Biden, das seinem Vater schaden würde? So zumindest stellen es die Demokraten dar. Sowohl Trump als auch Russlands Präsident Wladimir Putin wollten um jeden Preis verhindern, dass Biden Trump im Weißen Haus ablösen würde, sagte ein Sprecher von Biden. "Die Russen scheinen wieder aktiv zu sein", schrieb Adam Schiff, der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, auf Twitter. "Und es sieht schon wieder so aus, als würden sie Trump helfen wollen."

Offiziell gab es zunächst keine Einschätzung über den behaupteten Angriff auf Burisma. Die US-Geheimdienste warnen aber schon länger vor ausländischer Einmischung in die US-Wahlen, wie sie im letzten Wahlkampf geschah. Im Verdacht stehen vor allem russische Hacker und Propaganda-Agenten. Der Zeitpunkt der Angriffe auf Burisma erinnere an den Datendiebstahl bei der Demokratischen Partei 2016, sagte Area-1-Chef Falkowitz, der früher für den Geheimdienst NSA tätig war. Damals gelang russischen Hackern der Zugang zum E-Mail-Konto von Hillary Clintons Wahlkampfchef John Podesta. Die vertraulichen und für Clinton teils schädlichen Nachrichten vom Konto gelangten in der Endphase des Wahlkampfs über die Website Wikileaks an die Öffentlichkeit.

Seit der letzten Wahl haben die US-Regierung und viele Bundesstaaten ihren Kampf gegen Cyberangriffe verstärkt. Allerdings verwenden noch viele Bundesstaaten veraltete Wahlsysteme, die nach Einschätzung von Experten anfällig für Hacker sind. Im Kongress konnten sich Demokraten und Republikaner lange nicht auf zusätzliche Mittel für die Sicherheit der IT-Infrastruktur der Wahlbehörden einigen. Ein entsprechendes Paket von 425 Millionen Dollar wurde vom Parlament erst Ende 2019 verabschiedet.