Epstein. Immer wieder Epstein. Seit Wochen geistert der Name des früheren Sexualstraftäters wieder durch die USA, sechs Jahre nach seinem mysteriösen Tod in einem New Yorker Gefängnis. Seit Beginn der zweiten Präsidentschaft von Donald Trump ist die große Enthüllung über die Kunden und Kontakte von Jeffrey Epstein versprochen worden, um eine vermeintliche „Epstein-Liste“ ranken sich Mythen.
Wie eng war er mit Donald Trump? Und was kommt noch ans Tageslicht aus dem mysteriösen Aktenbestand? Hintergründe zu einer schier unendlichen Saga.
Von Peter Burghardt, Washington
