USAJeffrey Epstein, Jetset-Figur und Sexhändler

Lesezeit: 6 Min.

Jeffrey Epstein und seine frühere Freundin und spätere Helferin Ghislaine Maxwell in einer undatierten Aufnahme.
Jeffrey Epstein und seine frühere Freundin und spätere Helferin Ghislaine Maxwell in einer undatierten Aufnahme. (Foto: US Attorney Office/dpa)

Wie eng war er mit Donald Trump? Und was kommt noch ans Tageslicht aus dem mysteriösen Aktenbestand? Hintergründe zu einer schier unendlichen Saga.

Von Peter Burghardt, Washington

Epstein. Immer wieder Epstein. Seit Wochen geistert der Name des früheren Sexualstraftäters wieder durch die USA, sechs Jahre nach seinem mysteriösen Tod in einem New Yorker Gefängnis. Seit Beginn der zweiten Präsidentschaft von Donald Trump ist die große Enthüllung über die Kunden und Kontakte von Jeffrey Epstein versprochen worden, um eine vermeintliche „Epstein-Liste“ ranken sich Mythen.

