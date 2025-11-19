„Ich war 14 Jahre alt.“ – „Das bin ich mit 16.“ – „Ich war damals 17.“ Die Frauen stehen vor dem Kapitol in Washington, jede mit einem Bild in der Hand – einem Bild von sich aus jener Zeit, in der sie Jeffrey Epstein begegnet sind. Nacheinander treten sie ans Mikrofon.
Epstein-AffäreEpstein-Opfer erringen einen Sieg – aber noch sind die Akten nicht öffentlich
Die Epstein-Akten sollen freigegeben werden. Das Repräsentantenhaus hat sich nach Trumps Kehrtwende fast einstimmig dafür ausgesprochen. Am Abend folgte auch der Senat.
Von Charlotte Walser, Washington
