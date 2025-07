Elbridge Colby hat schon immer den Fokus auf Asien gelegt. Als Staatssekretär des US-Verteidigungsministeriums setzt er seine Überzeugung nun in die Tat um.

Von Hubert Wetzel

Dass Elbridge Colby denkt, wie er denkt, und dass er versuchen würde, seine Gedanken in Taten umzusetzen, konnte eigentlich niemanden überraschen. Und so überraschte es eigentlich auch niemanden, der sich in Washington auskennt, als Colby vorige Woche als die treibende Kraft hinter der Entscheidung des US-Verteidigungsministeriums identifiziert wurde, der Ukraine einige besonders wichtige Waffenarten wie die dringend benötigten Patriot-Flugabwehrraketen nicht mehr zu liefern.