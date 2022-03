Nach Angaben der US-Demokraten gibt es nach langem Gezerre eine Einigung auf einen vollständigen Etat für das verbleibende Haushaltsjahr in den USA. Die führenden Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat, Nancy Pelosi und Chuck Schumer, teilten mit, es sei eine parteiübergreifende Vereinbarung erzielt worden. In dem Paket seien auch 13,6 Milliarden Dollar (12,3 Milliarden Euro) an Hilfen für die Ukraine vorgesehen. Für den Kampf gegen die Corona-Pandemie seien 15,6 Milliarden Dollar (14,1 Milliarden Euro) eingeplant. Nach Angaben des zuständigen Ausschusses im Repräsentantenhaus hat das Haushaltspaket insgesamt einen Umfang von 1,5 Billionen Dollar (1,36 Billionen Euro).