Joe Walsh ist keiner jener Republikaner, die Donald Trump schon immer kritisch gegenüber standen. 2016 hatte er dem Präsidenten seine Stimme gegeben, er unterstützte ihn eine Zeit lang eifrig. Doch nun will der 57-jährige Radiomoderator Trumps Wiederwahl verhindern. Am Wochenende kündigte Walsh an, Trump in den Vorwahlen der Republikanischen Partei herauszufordern. "Wir haben einen Typen im Weißen Haus, der für dieses Amt komplett ungeeignet ist", sagte Walsh beim TV-Sender ABC. "Er ist verrückt, er ist sprunghaft, er lügt jedes Mal, wenn er den Mund aufmacht." Obwohl viele Republikaner die Ansicht teilten, würden sie schweigen. "Nun muss jemand antreten und eine Alternative aufzeigen."

Walsh war von 2011 bis 2013 Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus. Bei seiner Wahl galt er als Aushängeschild des populistischen Tea-Party-Flügels. Im Kongress war er ein oft giftiger Kritiker von Präsident Barack Obama und ein Hardliner in Einwanderungsfragen. Nachdem er seine Wiederwahl verpasste, wurde Walsh Moderator einer konservativen Radio-Talk-Show, wie es sie in Amerika viele gibt. Als er in seiner Sendung damit begann, Trump für seine Angriffe auf Politiker und Medien zu kritisieren, trug er sich damit bei seiner Zuhörerschaft einigen Ärger ein.

Nun also eine Präsidentschaftskandidatur. Walshs Chancen, Trump zu besiegen, sind minimal. Der Präsident genießt bei republikanischen Parteigängern große Sympathien, und die von Trump kontrollierte Parteizentrale hat bereits dafür gesorgt, dass der innerparteiliche Wettkampf in den Vorwahlen beschränkt bleiben wird. Trotzdem könnte Walshs Bewerbung Trump schaden. Ein Parteigenosse, der über Monate den eigenen Präsidenten kritisiert: Das könnte Trumps Schwachstellen noch sichtbarer machen und republikanische Wähler davon abhalten, ihm in der Hauptwahl erneut ihre Stimme zu geben. Soweit die Theorie.

Ein Problem ist dabei allerdings, dass Walsh für Kritik am Stil des Präsidenten ein fragwürdiger Absender ist. Es ist nicht lange her, da schrieb der Radiomoderator bei Twitter selbst Dinge, die ihn nicht viel besser aussehen lassen als Trump. Darunter war die Falschaussage, dass Obama Muslim sei. Darunter waren etliche rassistische Bemerkungen. Und darunter waren Sätze, die sich lesen wie ein verkappter Aufruf zu Gewalt. "Falls Trump am 9. November 2016 verliert, schnappe ich meine Flinte. Seid ihr dabei?", schrieb Walsh vor der letzten Wahl, als er noch hinter Trump stand. Heute entschuldigt sich Walsh dafür. Er habe Trumps Aufstieg mit solchen Aussagen erst möglich gemacht, sagt Walsh. Das tue ihm leid.

Hat da einer ein echtes Einsehen? Oder hat er eher eine medientaugliche Nische entdeckt, jene des gerade noch rechtzeitig zu Sinnen gekommenen Trump-Anhängers? So oder so hat Walsh im konservativen Lager bereits einige prominente Unterstützer gefunden. Den Publizisten Bill Kristol zum Beispiel, der sich schon lange darum bemüht, eine republikanische Gegenkandidatur zu Trump zu finden. Und womöglich erhält Walsh bald auch die Hilfe von Anthony Scaramucci, der einst für elf Tage Trumps Sprecher im Weißen Haus war. Auch er hat inzwischen mit Trump gebrochen. Zuerst rief er die Republikaner via Washington Post auf, ihre Kritik an Trump endlich öffentlich zu machen. Dessen Verhalten werde immer unberechenbarer, die Rhetorik immer gefährlicher. Kurz darauf kündigte Scaramucci an, einen Verein für Wahlspenden zu gründen, um Trump "auseinanderzunehmen", wie er es nannte.

Gefreut hat sich über Walshs Ankündigung schließlich auch Bill Weld. Der frühere Gouverneur von Massachusetts ist schon seit einigen Monaten als republikanischer Herausforderer von Trump unterwegs - nur hat die Öffentlichkeit davon nicht viel mitbekommen. Walshs Eintritt ins Rennen sei wunderbar, sagte Weld. Vielleicht schaffe man es jetzt doch noch, auch auf republikanischer Seite TV-Debatten zu erhalten.