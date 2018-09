5. September 2018, 18:49 Uhr USA Ein Buch, das Angst macht

Berichte über Chaos im Weißen Haus gab es viele. Doch das Werk der Reporterlegende Woodward enthüllt neben Unflätigkeiten des Präsidenten als was die eigenen Mitarbeiter Trump sehen: als Sicherheitsrisiko.

Von Alan Cassidy, Washington

Hätte jemand anderes dieses Buch geschrieben, würde man mit den Schultern zucken. Eine weitere Sammlung von Zitaten und Anekdoten aus dem Weißen Haus, über das alle in Washington wissen, dass es darin zugeht wie in einer Irrenanstalt: Das hatten wir schon. What's new?

Neu ist der Autor. Bob Woodward, ein lebendes Denkmal des Journalismus, steht nicht im Ruf, ein besonders eleganter Schreiber zu sein. Aber ein genauer, zuverlässiger, detailversessener. Er überprüfe seine Fakten so lange, bis diese vor Langeweile heulten, schrieb ein Kritiker über ihn. Über acht Präsidenten hat der 75-jährige Reporter schon Bücher verfasst, von Richard Nixon bis Barack Obama.

Das erste war jenes über den Watergate-Skandal, der Nixon zu Fall brachte. Jetzt also Donald Trump. "Fear: Trump in the White House" heißt das Werk, zu Deutsch "Angst". Es ist ein Sittengemälde der bisherigen Präsidentschaft Trumps, für das sich der Autor Zugang zu sensiblen Dokumenten verschaffte und Hunderte Stunden Interviews führte, die er auf Tonband festhielt. Das Buch erscheint erst kommende Woche, aber die Washington Post, bei der Woodward immer noch arbeitet, veröffentlichte bereits am Dienstag Zitate. Sie zeichnen kein grundlegend neues Bild. Dass im Oval Office ein Mann sitzt, dessen Tag bestimmt wird durch Wutanfälle, der lieber im Fernsehen Golfturniere schaut, als dass er seinen Beratern zuhört, und den selbst sein engstes Umfeld für einen Lügner und Chaoten hält: Das haben schon andere beschrieben. Doch aus der Feder von Woodward hat alles eine etwas andere Bedeutung. Eine größere.

"Er ist total entgleist. Wir sind in Crazytown", soll Stabschef Kelly über Donald Trump gesagt haben

Deshalb diskutieren sie in Amerikas Hauptstadt jetzt aufgeregt über die Orgie an Beleidigungen, die sich bei Woodward nachlesen lässt. Sie stammen einerseits von den Männern, die zu den verbliebenen besonnenen Stimmen in der Regierung zählen: Verteidigungsminister James Mattis etwa. Trump habe die Auffassungsgabe eines "Fünft- oder Sechstklässlers", soll der zu Vertrauten gesagt haben. Trump sei ein "Idiot", sagte demnach sein Stabschef John Kelly. "Es ist zwecklos, ihn von etwas überzeugen zu wollen. Er ist total entgleist. Wir sind in Crazytown."

Sehr viel Schatten, wenig Licht: So porträtiert auch Bob Woodward das Weiße Haus unter Donald Trump. (Foto: Leah Millis/Reuters)

Die Beleidigungen stammen andererseits aber auch von Trump selbst. Seinen Justizminister Jeff Sessions soll er "geistig behindert" genannt haben, Kellys Vorgänger Reince Priebus verglich er mit einer "Ratte". In Washington, wo es den Leuten immer sehr wichtig ist, wer über wen was gesagt hat, sorgen solche Aussagen für Aufruhr. Für die allermeisten anderen Amerikaner sind sie von begrenzter Relevanz.

Eine andere Dimension haben die Beschreibungen Woodwards, die zeigen, wofür Trumps wichtigste Leute ihn politisch halten: für ein Sicherheitsrisiko. Als Trump im April 2017 im Pentagon anrief und von Mattis verlangte, den syrischen Diktator Baschar al-Assad "verdammt nochmal zu töten", soll der Verteidigungsminister anschließend zu seinen Mitarbeitern gesagt haben: "Das werden wir nicht tun." Und um zu verhindern, dass Trump die Kündigung des Handelsvertrags mit Südkorea verfügte, habe sein damaliger Wirtschaftsberater Gary Cohn ein unterschriftsreifes Dokument vom Schreibtisch des Oval Office entwendet.

Ausführlich schildert Woodward, wie die Russland-Untersuchung des Sonderermittlers Robert Mueller Trump absorbiert. Bereits die Ernennung Muellers im Mai 2017 soll beim Präsidenten einen Wutanfall ausgelöst haben, den sein Umfeld als beispiellos empfand. Seither vergeht kaum ein Tag, an dem Trump nicht darüber twittert. (Seine beliebtesten Tweets lässt sich Trump übrigens laut Woodward ausdrucken, um sie nochmals zu studieren.) Im Januar soll sein damaliger Anwalt John Dowd inständig versucht haben, Trump davon abzubringen, einer Befragung durch Mueller zuzustimmen. Nach einem Testdurchlauf sei ihm klar gewesen, dass sich der Präsident unweigerlich in Widersprüche verstricken würde. Kurz darauf gab Dowd sein Mandat ab.

Bob Woodward, 75, hat acht Bücher über US-Präsidenten geschrieben. Das erste war Richard Nixon und dem Watergate-Skandal gewidmet, den er für die Washington Post aufdeckte. (Foto: Alex Gallardo/Reuters)

Dowd stritt seine Aussagen nach der Veröffentlichung durch die Washington Post ab. Dasselbe taten - in vom Weißen Haus verschickten Stellungnahmen - auch Kelly und Mattis. Er habe Trump nie einen Idioten genannt, ließ Kelly verbreiten, und benutzte dafür ein Statement, das er bereits im Mai abgegeben hatte. Die heftigste Reaktion auf Woodwards Buch kam von Trump selbst. Woodward sei ein verkappter Aktivist der Demokraten, schrieb er in einem von mehr als zehn Tweets zum Buch, und dessen Quellen seien bloß erfunden. Es sei eine Schande, dass es nicht schärfere Gesetze zur Verleumdung gebe.

Das klang dann alles ziemlich anders als das Telefongespräch, das Trump und Woodward vergangenen Monat führten - nach Druckschluss des Buches. In einem Mitschnitt, den die Washington Post am Dienstag veröffentlichte, lobte Trump den Journalisten dafür, dass er "immer fair" gewesen sei. Der Präsident fragte Woodward auch, warum er denn für das Buch nicht mit ihm gesprochen habe. Das habe er ja versucht, antwortete der Journalist, mehrmals sogar. Ob Trumps Leute seine Anfragen nicht weitergeleitet hätten?

Trump räumte ein, dass er vom Buchprojekt durchaus gewusst hatte, und beklagte sich am Telefon über seine Medienberater. Diese hätten ihn nachdrücklicher auf Woodwards Bitte hinweisen müssen. "Viele von ihnen", sagte Trump, "haben einfach Angst vor mir." Der Titel, den Woodward für sein Buch gewählt hat: Er scheint ganz passend zu sein.