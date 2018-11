21. November 2018, 18:49 Uhr USA Durch dick und dünn

Im Fall des ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi stellt sich US-Präsident Donald Trump unerschütterlich auf die Seite Riads. Die Erkenntnisse der CIA zieht er dagegen in Zweifel.

Von Alan Cassidy, Washington

Man sieht sich: US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania kurz vor dem Abflug aus Riad, am Ende eines Staatsbesuchs im Mai 2017. (Foto: Bandar Al-Jaloud/Saudi Royal Palace/afp)

Allein schon dieser Stil! Wäre da nicht das Signet des Weißen Hauses, man würde als Verfasser kaum den Inhaber des Oval Office vermuten: In einem seltsamen, mit vielen Ausrufezeichen versetzten Communiqué äußerte sich Donald Trump am Dienstag zum Mord am Journalisten Jamal Khashoggi. Problematischer als der Stil ist nach Auffassung vieler der Inhalt des Schreibens. Darin erklärt der US-Präsident, es sei unwichtig, welche Rolle der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman beim Mord an Khashoggi spielte. Es sei gut möglich, dass dieser Bescheid gewusst habe: "Vielleicht hatte er das, vielleicht hatte er es nicht!" Die USA würden in jedem Fall ein "standhafter Partner" Saudi-Arabiens bleiben.

Damit schlägt Trump zwar keine grundlegend neue Richtung ein - schon seit Wochen gibt er für das Regime in Riad das Sprachrohr, indem er dessen Dementis übernimmt. Doch dass der US-Präsident das auch tut, nachdem inzwischen seine eigenen Geheimdienste von der Mitverantwortung des Kronprinzen überzeugt sind, macht die Sache noch ein bisschen ungewöhnlicher. In gewisser Hinsicht ist das Communiqué vom Dienstag denn auch das Destillat der Trump-Doktrin; die klare Botschaft an die Autokraten dieser Welt: Es ist egal, was ihr tut, solange wir mit euch ins Geschäft kommen können. Im Fall von Saudi-Arabien sind das die von Trump maßlos übertriebenen Waffenkäufe, die Riad den USA in Aussicht gestellt hat.

In Washington erntete Trump dafür harsche Reaktionen - von den Demokraten, aber auch aus dem eigenen Lager. "Es ist nicht in unserem nationalen Interesse, im Fall des brutalen Mordes an Jamal Khashoggi wegzuschauen", sagte der republikanische Senator Lindsey Graham. Saudi-Arabien möge ein strategischer Verbündeter sein, doch das Verhalten des Kronprinzen mache ihn "toxisch". Graham bekräftigte, nun im Kongress mit den Demokraten zusammenarbeiten zu wollen, um "ernsthafte Sanktionen" auch gegen Mitglieder des saudischen Königshauses zu ergreifen: "Wenn wir in einer solchen Situation unsere moralische Stimme verlieren, verlieren wir unser wichtigstes Gut."

Auch die Türkei will sich offensichtlich nicht mit der Erklärung Trumps zufriedengeben. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu verlangte demnach erneut, die Auftraggeber der Tat zur Verantwortung zu ziehen. Namen nannte er nicht. "Wer auch immer den Auftrag gegeben hat, sollte zur Verantwortung gezogen werden", sagte Çavuşoğlu bei einem Besuch in Washington. Begleitet wurde dies in Istanbul von Veröffentlichungen, die auf gute Quellen in Sicherheitskreisen schließen lassen. Das Massenblatt Hürriyet gab wie zuvor die Webseite Habertürk Details der Tonaufnahmen aus dem saudi-arabischen Konsulat wieder, die von der türkischen Regierung auch an ausländische Geheimdienste - darunter den BND - weitergegeben worden waren.

Die erste Aufnahme sei sieben Minuten lang, heißt es, sie beginne sofort, nachdem Khashoggi am 2. Oktober um 13.14 Uhr die Visastelle betreten habe. Dort wurde er bereits hart angefasst. Vier Männer bringen den Journalisten dann in den B-Trakt des Gebäudes. Vier Minuten dauert die Aufnahme von dort; es seien nicht nur verbale Auseinandersetzungen, sondern auch ein Kampf, Schläge und "Folterungen" zu hören. Türkische Ermittler ordneten eine der Stimmen Maher Mutrib zu, dem angeblichen Chef des Spezialkommandos aus Riad, der zuvor bin Salman oft auf Reisen begleitet hatte. Einer der anderen Männer, dessen Stimme erkannt wurde, war der saudische Generalkonsul Mohammed al-Otaibi, der 14 Tage nach der Tat die Türkei verlassen hatte, als Ermittler auch seine Residenz durchsuchen wollten.

Nach den körperlichen Misshandlungen Khashoggis sei eine Stunde und 15 Minuten lang nichts zu hören. Die türkischen Ermittler glauben, dass die Saudis in dieser Zeit Störsender einsetzten. Danach hört man wieder drei Männer, die eine Treppe herunterkommen. Sie löschen die Aufnahmen der Sicherheitskameras. Eine Stimme bricht dann das Schweigen, sagt: Es sei schon "gruslig, die Kleider eines Mannes zu tragen, den wir vor 20 Minuten getötet haben". Dies soll der Saudi Mustafa al-Modaini gewesen sein, der später von Sicherheitskameras an verschiedenen Orten Istanbuls aufgenommen wurde, wo er als Khashoggi-Double herumlief. Als al-Modaini beklagt, dass ihm die Schuhe Khashoggis zu klein seien, hört man, wie einer aus dem Kommando sagt, er könne seine eigenen Sneakers tragen. Die falschen Schuhe hatten es der Polizei leicht gemacht, die Täuschung zu entlarven.

Keine Tonaufnahmen gibt es aus dem C-Trakt des Gebäudes, dem Büro des Generalkonsuls. Dort soll angeblich Khashoggis Leiche zerstückelt worden sein. Hier wurden später die Wände neu gestrichen, wie Ermittler feststellten. Auch Fingerabdrücke wurden gefunden, von Salah al-Tubaighi, einem saudischen Gerichtsmediziner, der auch aus Riad angereist war. Aus dem C-Trakt wurden 19 Telefongespräche mit Riad geführt, diese hat die Türkei auch abgefangen - das erste von Mutrib mit Saud al-Qahtani, einem engen Berater des Kronprinzen, bereits 13 Minuten, nachdem Khashoggi das Konsulat betreten hatte.

Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar sagte der BBC, die Türkei könne die Quelle der Tonaufnahmen nicht enthüllen. Er bestand aber darauf, das Konsulat sei nicht illegalerweise von der Türkei verwanzt gewesen.

Der US-Nachrichtendienst CIA verfügt nach Medienberichten über Tonaufnahmen der Türken, aber auch über eigene Aufzeichnungen. Bereits am Wochenende hatte Trump in einem TV-Interview gesagt, er habe sich die Aufnahmen nicht selbst angehört und habe dies auch nicht vor. Bevor er am Dienstagabend in sein Resort in Florida flog, zog er die Erkenntnisse der CIA erneut in Zweifel: Die Behörde habe zum Fall Khashoggi "nichts Definitives". Deshalb, so Trump, "stehen wir an der Seite von Saudi-Arabien".