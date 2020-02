Duell am Rande des Endspiels

‹ › Michael Bloomberg, Milliardär und US-Präsidentschaftskandidat, kaufte für zehn Millionen Dollar Werbezeit beim Superbowl. Bild: Youtube

‹ › Donald Trump, Milliardär und US-Präsident, zog sofort nach - und warb ebenfalls beim Superbowl mit militärischer Stärke um die Gunst der Wähler. Bild: Youtube Wird geladen ...

Wer es noch nicht wusste, der weiß es jetzt: Donald Trump ist der Retter der Hoffnungslosen und Vergessenen. So jedenfalls präsentierte sich der US-Präsident im Werbefilm, der während des Super Bowl gezeigt wurde. Alice Johnson, wegen eines Drogendelikts 21 Jahre lang im Gefängnis gewesen, ist von Trump im Juni 2018 begnadigt worden - nun bedankte sie sich bei ihm, der sich einsetze für die Hilflosen. Und es gab noch einen zweiten Film, in dem es darum ging, was für ein Pfundskerl Trump doch sei.

In der Nacht zum Dienstag war in Iowa die erste Vorwahl im US-Präsidentschaftswahlkampf angesetzt. Dennoch ist politische Werbung für gewöhnlich nicht Teil des Super-Bowl-Spektakels, des Endspiels der Footballliga NFL, das diesmal mehr als 100 Millionen Amerikaner sahen. Denn 5,6 Millionen Dollar für 30 Sekunden Werbezeit neun Monate vor der Wahl lohnen sich nicht, zumal der amtierende Präsident vor der Partie auf dem übertragenden Sender ein Interview gab. Kritische Fragen sind dabei eher selten, diesmal war es jedoch geradezu grotesk, weil das Spiel auf dem konservativen Sender Fox zu sehen war. Moderator Sean Hannity befreit Trump von Schmutz und wird dafür von ihm geschützt und gefördert. Nun lieferte er brav Steilvorlagen für die üblichen Attacken gegen die Herausforderer der Demokraten: Elizabeth Warren erzähle "Märchen", Bernie Sanders sei ein "Kommunist", Joe Biden eine "Schnarchnase", das Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten "Unsinn". Trump, das Opfer.

Er griff auch Michael Bloomberg an ("Mini-Mike"). Seinetwegen hat Trump diese zwei Werbespots für insgesamt zehn Millionen Dollar überhaupt gebucht. Bloomberg, Selfmade-Milliardär und einst Bürgermeister von New York, hatte versprochen, Trump aus dem Amt zu jagen; mittlerweile hat er als möglicher Gegenkandidat mehr als 170 Millionen Dollar aus eigener Tasche ausgegeben. Nun kaufte Bloomberg für zehn Millionen Dollar Super-Bowl-Werbezeit, entgegen seiner bisherigen Strategie, vor allem in jenen Bundesstaaten zu werben, die entscheidend bei der Präsidentenwahl im November sein dürften: Florida, Arizona, Michigan, Minnesota.

Eine Attacke am Sport-Feiertag war wohl zu verlockend, und Trump wäre nicht Trump, würde er so einen Angriff unbeantwortet lassen. Zwei Milliardäre benehmen sich wie Kinder, die dem jeweils anderen sagen, wie doof der doch sei. Trump kaufte die gleiche Sendezeit wie Bloomberg, dessen Team auf Trumps Interview-Attacken mit einem heftigen Statement reagierte: "Er ist ein pathologischer Lügner, er lügt über alles: seine falschen Haare, seine Fettleibigkeit, seine aufgesprühte Bräune."

Trump gratuliert dem Bundesstaat Kansas, doch Kansas City liegt in Missouri

Trump hat American Football bereits zu Beginn seiner Präsidentschaft für Botschaften an seine Kernwähler missbraucht: Als Colin Kaepernick, damals Spielmacher der San Francisco 49ers, während des Abspielens der Nationalhymne kniete, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren, schimpfte ihn Trump einen Vaterlandsverräter.

Je mehr gestritten wird, desto mehr hilft es dem Präsidenten selbst.

Ansonsten war der Super Bowl ein Fest der positiven Botschaften: Die Autohersteller präsentierten ihre umweltfreundlichen Elektro-Fahrzeuge, während der Halbzeit-Show warben die Latina-Sängerinnen Shakira und Jennifer Lopez dafür, dass es in den USA jeder zu was bringen könne, völlig unabhängig von Hautfarbe, Herkunft und Geschlecht. Selbst der Werbespot von Bloomberg war keine Attacke auf Trump, sondern ein Hinweis darauf, dass sich der Milliardär nicht von der Waffenlobby einschüchtern lasse und als Präsident gegen die Amokläufe in diesem Land vorgehen werde.

Nur der Film von Trump war anders, auch wenn er rührselig daherkam, man kann ihn nämlich so interpretieren: Trump lässt jemanden, den er begnadigt hat, nun schamlos für sich werben. Nach dem Spiel übrigens gratulierte Trump auf Twitter dem "großartigen Bundesstaat Kansas", nur: Die siegreichen Chiefs stammen aus Kansas City, und das liegt nun mal im US-Bundesstaat Missouri. Trump änderte den Eintrag nach spöttischen Schmähungen kommentarlos.