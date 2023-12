Opioid-Krise in den USA

Jen Trejos war 32 als er an einer Überdosis starb. Sie sagt über Purdue Pharma und die Familie Sackler: "Ihr könnt nicht einfach mein Kind töten und eine Strafe zahlen"

Überdosen bringen in den USA noch mehr Menschen um als Schusswaffen und Verkehrsunfälle zusammen. Nun soll der Oberste Gerichtshof über die Schuld der Pharma-Milliardäre Sackler befinden.

Von Peter Burghardt, Washington

Nun ist diese amerikanische Tragödie also auch vor dem Obersten Gerichtshof gelandet, wen mag das wundern. Es geht um sehr viel Geld, aber vor allem geht es um Hunderttausende Tote. Darunter sind Kinder jener Frauen, die da am Montag vor dem höchstrichterlichen Gebäude in Washington protestieren. Sie wollen nicht, dass die Milliardärs-Familie Sackler mit einem Deal davonkommt, der ihr weiterhin ein Leben im Luxus sichert, verdient mit tödlichen Medikamenten.