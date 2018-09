2. September 2018, 18:54 Uhr USA Drei Präsidenten in Trauer vereint

Zu den Feierlichkeiten für den verstorbenen Senator John McCain kommen George W. Bush, Barack Obama und Bill Clinton.

Von David Pfeifer

(Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP)

Am Samstag ist der verstorbene amerikanische Senator John McCain mit einer Trauerfeier in Washington geehrt worden. Der Republikaner galt als Vertreter eines Amerika, das "nicht mit seiner Größe und Stärke prahlen" muss, wie seine 33-jährige Tochter Meghan sagte. Nach ihrer Rede geschah etwas, das für eine Trauerfeier außergewöhnlich ist: Es wurde applaudiert. John McCain, der lange vom Tumor in seinem Kopf wusste und sein Ende deshalb vorbereiten konnte, hatte verfügt, dass Donald Trump seiner Beerdigung fernbleiben solle. Dafür waren gleich drei ehemalige US-Präsidenten in die National Cathedral gekommen, Bill Clinton, George W. Bush und Barack Obama. Bush und Obama trauerten in ihren Reden ihrem alten Weggefährten und Widersacher McCain nach. "Er hat uns zu besseren Präsidenten gemacht, so wie er den Senat besser gemacht hat, so wie er dieses Land besser gemacht hat", sagte Obama. McCain hatte sich gewünscht, dass die Sängerin Renée Fleming das Lied "Danny Boy" singen möge, in dem die Dudelsäcke den Verstorbenen rufen. McCains Witwe Cindy rang sichtlich um Fassung, als Fleming zur letzten Liedzeile kam: "Und ich werde in Frieden ruhen, bis du zu mir kommst."