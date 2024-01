Von Christian Zaschke, New York

Das Jahr 2023 war selbst nach den Maßstäben von Donald Trump ein außergewöhnlich ereignisreiches für den vormaligen Präsidenten: Er stand in zwei Verfahren vor Gericht, es wurde in vier Strafverfahren Anklage gegen ihn erhoben, in einem Zivilprozess wurde er zu einer Millionenstrafe verurteilt, und zuletzt haben Maine und Colorado verfügt, dass Trump in diesen Bundesstaaten nicht an den republikanischen Vorwahlen teilnehmen darf. So unwahrscheinlich es klingt: Das alles dürfte wie ein eher ruhiges Jahr wirken im Vergleich zu dem, was 2024 bevorsteht.