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USATrumps Rache in Kentucky

Lesezeit: 4 Min.

Thomas Massie, Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus für Kentucky, ist bei Präsident Trump in Ungnade gefallen.
Thomas Massie, Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus für Kentucky, ist bei Präsident Trump in Ungnade gefallen. JON CHERRY/Getty Images via AFP

Der US-Präsident bestraft republikanische Kritiker gern, indem er ihnen Gegenkandidaten vor die Nase setzt. Nun hat es auch den Abgeordneten Thomas Massie erwischt, der sich für die Freigabe der Epstein-Akten eingesetzt hatte.

Von Peter Burghardt, Washington

Am Dienstagabend ging US-Präsident Donald Trumps Rachefeldzug in die nächste Runde, sein Ziel diesmal: Thomas Massie aus Kentucky. Dieser ist zwar wie Trump Republikaner und sitzt seit 2012 im US-Repräsentantenhaus. Allerdings erlaubt er sich, dem US-Präsidenten gelegentlich zu widersprechen. Trump erträgt allerdings Kritik nicht gut, am wenigsten Kritik aus den eigenen Reihen und erst recht nicht bei Themen wie dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein oder Iran und Israel.

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