Am Dienstagabend ging US-Präsident Donald Trumps Rachefeldzug in die nächste Runde, sein Ziel diesmal: Thomas Massie aus Kentucky. Dieser ist zwar wie Trump Republikaner und sitzt seit 2012 im US-Repräsentantenhaus. Allerdings erlaubt er sich, dem US-Präsidenten gelegentlich zu widersprechen. Trump erträgt allerdings Kritik nicht gut, am wenigsten Kritik aus den eigenen Reihen und erst recht nicht bei Themen wie dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein oder Iran und Israel.