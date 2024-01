Donald Trump gibt sich zum Start der Vorwahlen in Iowa siegessicher - doch noch ist nichts entschieden.

Die erste Vorwahl der Republikaner entscheidet der einstige Präsident klar für sich. Seine Kontrahenten DeSantis und Haley haben aber trotzdem noch Chancen. Am Ende ist der Sieger in Iowa nicht automatisch der offizielle Kandidat einer Partei, im Gegenteil.

Von Peter Burghardt, Washington

Es war in Iowa wie gehabt eiskalt, als das amerikanische Wahljahr am späten Montag nun so richtig losging, aber Donald Trump hatte seine Betriebstemperatur längst erreicht. "Ich denke, wir werden heute Abend eine großartige Nacht erleben", sprach der oberste Republikaner, ehe gegen Abend bei minus 22 Grad Außentemperatur dieser Caucus eingeläutet wurde, eine erste Vorwahl seiner Partei. Trump ging als haushoher Favorit ins Rennen, und, ja, er gewann dann wie allgemein erwartet deutlich.