Teile der USA sind noch entsetzt von Donald Trumps herzlosem Kommentar zum Mord an Rob Reiner und Michele Singer Reiner, da macht schon ein neuer Aufreger die Runde. Er kommt ebenfalls aus dem Weißen Haus, allerdings nicht vom Präsidenten, sondern von seiner Stabschefin Susie Wiles. Im Magazin Vanity Fair sagt sie unter anderem, dass Trump „die Persönlichkeit eines Alkoholikers“ habe und mit der Überzeugung regiere, „dass es nichts gibt, was er nicht tun kann. Nichts, absolut nichts.“