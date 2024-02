Von Peter Burghardt, Washington

Ein Gremium des US-Berufungsgerichts in Washington will Donald Trump also keine Immunität verleihen, das ist alles andere als eine Überraschung. Ein solches Urteil war erwartet worden, am Dienstagvormittag amerikanischer Ostküstenzeit lehnten die drei Richterinnen den Vorstoß des früheren Präsidenten dann tatsächlich mit 3:0 Stimmen ab. Enden wird voraussichtlich auch dieser Streit irgendwann vor dem Obersten Gerichtshof, der sich derzeit ohnehin intensiv mit Trump befassen muss.