Von Peter Burghardt, Washington

Bei Fox News bekam Donald Trump wieder einmal seine Bühne. Ob er denn Chaos am Wahltag erwarte, fragte die Moderatorin Maria Bartiromo ihren Gast in der Sendung „Sunday Morning Futures“ und lieferte Stichwörter wie „externe Aufwiegler“ gleich mit, womit sie angeblich eingeschmuggelte Terroristen und sonstige Gewalttäter meinte. „Ich denke, das größere Problem ist der Feind im Inneren“, lautete Trumps Antwort denn auch. „Wir haben hier einige sehr schlechte Menschen, wir haben hier kranke Leute, linksradikale Verrückte.“ Und wie immer hatte der Ex-Präsident eine vermeintlich einfache Lösung für das angebliche Problem: „Es sollte sehr leicht zu handhaben sein“, sagte er leichthin, „wenn nötig durch die Nationalgarde oder wenn wirklich notwendig durch das Militär.“ Der Mann, der wieder ins Weiße Haus einziehen will, würde also die US-Armee auf Amerikas Straßen schicken. Denn „gefährlicher als China, Russland und all diese Länder“, so ließ er sich bei Fox News ein, seien „diese Verrückten, die wir im Inneren haben“. Und nahtlos setzte er hinzu: „Wie Adam Schiff.“