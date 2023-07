Von Matthias Kolb

In den Tagen nach dem Wahlsieg von Donald Trump im November 2016 verlagerte sich das politische Zentrum der USA. Plötzlich waren weder das Weiße Haus noch der US-Kongress in Washington interessant für Diplomaten, Journalistinnen und Lobbyisten, sondern vor allem der Trump Tower in New York. In seinem Hochhaus an der Fifth Avenue hielt der einstige Reality-TV-Star ein Casting der besonderen Art ab: Wer Minister werden wollte, musste Trump im persönlichen Gespräch überzeugen und zuvor entweder durch die Lobby an allen Kameras vorbeilaufen oder durch den Hintereingang hineingeschmuggelt werden.