Wozu ein allzu voreiliger Obama-Vergleich führen kann, das hat zuletzt Kamala Harris zu spüren bekommen. Zwischen ihrem euphorischen „Yes, we Kam“-Spätsommer und ihrer Wahlniederlage lagen keine drei Monate. Es ist deshalb kein ausschließlich gutes Omen für Zohran Mamdani, dass er nun allenthalben mit Barack Obama verglichen wird, bloß weil er die Vorwahl der Demokraten für das Amt des Bürgermeisters von New York City gewonnen hat .

Andererseits gibt es zumindest eine konkrete Parallele zwischen Mamdani und Obama: Donald Trumps schamlose Lügen bezüglich ihrer Staatsbürgerschaft. Am vergangenen Dienstag, als der Vorwahlsieg Mamdanis offiziell bestätigt wurde, verbreitete Trump das haltlose Gerücht, die New Yorker Demokraten hätten einen nicht aufenthaltsberechtigten Einwanderer zu ihrem Bürgermeister-Kandidaten gekürt. „Viele Leute sagen, er ist illegal hier“, sagte der US-Präsident über den US-Bürger Mamdani.

Es war unmöglich, dabei nicht an jene Kampagne zu denken, mit der die politische Karriere Donald Trumps einst begonnen hatte: indem er nämlich jahrelang die Verschwörungserzählung verbreitete, Obama sei außerhalb der USA geboren – und deshalb unrechtmäßig zum US-Präsidenten gewählt worden. In beiden Fällen hat Trump also versucht, einen politischen Gegner zu bekämpfen, indem er ihm absprach, ein in seinem Sinne echter Amerikaner zu sein. Beide Male spielte aber noch ein zweiter Aspekt eine Rolle: Islamophobie.

Der in Hawaii geborene Barack Obama bezeichnet sich selbst als Christen. Trump hatte dagegen überall erzählt, Obama sei in Wahrheit Muslim. Und wenn Trump Muslim sagt, dann meint er offenbar Terrorist. Im Wahlkampf 2016 hatte er mehrfach öffentlich behauptet, Obama sei der Gründer des sogenannten Islamischen Staates.

Maga-Anhänger schwadronieren, Mamdani wolle New York in ein „Kalifat“ verwandeln

So ähnlich klingt es jetzt auch wieder, wenn sich die Wortführer und Wortführerinnen der Maga-Bewegung gegen Mamdani in Stellung bringen, der im Gegensatz zu Obama tatsächlich muslimischen Glaubens ist. Die republikanische Kongressabgeordnete Nancy Mace aus South Carolina ging so weit, Zohran Mamdani seiner Religionszugehörigkeit wegen für die Anschläge des 11. Septembers mitverantwortlich zu machen. „Nach 9/11 haben wir uns geschworen, niemals zu vergessen. Aber ich denke, wir haben es traurigerweise vergessen“, schrieb sie auf X zu einem Foto Mamdanis.

Zohran Mamdani, 33, wurde als Kind indisch-stämmiger Eltern in Uganda geboren und kam als Siebenjähriger nach New York. Im Jahr 2018 erhielt er die amerikanische Staatsbürgerschaft. Als die Twin Towers einstürzten, war er neun. Er hat nun beste Chancen, der erste muslimische Bürgermeister der größten Stadt Amerikas zu werden. Im Kreis der Freunde und Untertanen des US-Präsidenten hat das eine Welle der offen zur Schau gestellten Islamfeindlichkeit hervorgerufen.

Die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene aus Georgia postete ein KI-generiertes Bild, auf dem die Freiheitsstatue in eine Burka gehüllt war. Ihr Kollege Randy Fine aus Florida warnte davor, dass Mamdani in New York City ein „Kalifat“ errichten werde. Der texanische Abgeordnete Brandon Gill schrieb, Mamdani solle „zurück in die Dritte Welt gehen“, wenn er Reis mit der Hand essen wolle. Die Maga-Aktivistin Laura Loomer sagte: „Meine Hunde sind sauberer und zivilisierter, wenn sie essen als ‚Little Muhamad‘.“ Der Kongress-Abgeordnete Andy Ogles aus Tennessee schrieb „Zohran‚ ‚kleiner Mohammed‘ Mamdani“ müsse „DEPORTIERT“ werden.

Hass auf Muslime, getarnt als Kampf gegen Antisemitismus

Basim Elkarra, der Direktor des Rates für amerikanisch-islamische Beziehungen sagte dem Portal Axios: „Wir erleben diese Art von Islamophobie von denselben Fanatikern, wann immer ein Muslim für ein öffentliches Amt kandidiert.“ Aber so massiv wie bei Mamdani hat man es selten gesehen.

Charakteristisch an diesen offen rassistischen und islamfeindlichen Ausfällen ist, dass sie unter dem Vorwand des Kampfes gegen den Antisemitismus vorgetragen werden. Politikwissenschaftler wie der Harvard-Professor Mathias Risse sprechen in solchen Fällen von „Gaslighting“. Dabei handelt es sich um eine in der Maga-Bewegung perfektionierte Manipulationsstrategie, bei der man dem politischen Gegner genau das vorwirft, was man selbst tut. In diesem Fall: pauschal Hass schüren.

„Das Ziel von Gaslighting ist moralische Empörung“, sagt Risse. Und es steht außer Frage, dass Mamdani bezüglich des Israel-Palästina-Komplexes einigen Menschen auch berechtigten Anlass gibt, sich zu empören. Er bezeichnet Israels Krieg in Gaza als „Genozid“, er hat die BDS-Bewegung und ihre Aufrufe zum Israel-Boykott unterstützt, er hat sich geweigert, sich von der Parole „Globalize the Intifada“ zu distanzieren. In seiner Kritik an der Regierung Netanjahu ist Mamdani unerbittlich, gleichzeitig hat er aber immer wieder versprochen, sich mit aller Kraft für die Bekämpfung des Antisemitismus einzusetzen.

Jüdische Wählerinnen und Wähler unterstützen Mamdani

In New York, der Stadt mit der weltweit größten jüdischen Bevölkerung nach Tel Aviv, haben ihm diese Differenzierung offenbar auch sehr viele Juden abgenommen. Unter den elf demokratischen Vorwahlkandidaten lag Mamdani bei jüdischen Wählerinnen und Wählern auf Platz zwei. Er wird nun unter anderem auch von Brad Lander unterstützt, der Jude ist und bei der Bürgermeistervorwahl auf Platz drei landete. Die jüdische Zeitung The Forward schrieb, der Versuch, Mamdani mit islamischem Terrorismus in Verbindung zu bringen, sei in erster Linie eine Attacke auf die jüdische Bevölkerung der Stadt.

Donald Trump sagte am Donnerstag bei einer Rede in Iowa: „Dieser Typ ist ein Kommunist der höchsten Stufe, und er will New York zerstören.“ Er, Trump, werde das verhindern. Wie er das anstellen will, hat er unter der Woche auch schon angedeutet. Als Trump von Reportern darauf angesprochen wurde, dass Zohran Mamdani die Migranten New Yorks vor den willkürlichen Verhaftungen der Abschiebebehörde ICE schützen wolle, da sagte der Präsident: „Nun, dann müssen wir ihn verhaften.“

Noch vor einigen Monaten hätte man das als schlechten Witz abgetan.