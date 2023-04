Donald Trump ist zurück in New York

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist in New York erneut zu einer Anklage befragt worden. Dabei ging es um einen 250 Millionen Dollar schweren Finanzbetrug. Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James beschuldigt Trump, sowie drei seiner erwachsenen Kinder und andere, gemeinsam jahrzehntelang Immobilien- und Vermögenswerte je nach Bedarf größer oder kleiner dargestellt zu haben, um beispielsweise einfacher an Kredite zu kommen oder weniger Steuern zu zahlen.

"Ich werde endlich zeigen können, was für ein großartiges, profitables und wertvolles Unternehmen ich aufgebaut habe", schrieb Trump am frühen Donnerstagmorgen in einer Reihe von Beiträgen in den sozialen Medien.

Der ehemalige US-Präsident, der die republikanische Nominierung für die Präsidentschaftswahl 2024 anstrebt, erschien um 10 Uhr morgens zu seiner Befragung, die er erst kurz nach 18:00 Uhr wieder verließ. Die Befragung fand hinter verschlossenen Türen statt. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte jedoch, Trump habe Fragen zu seinen Geschäftspraktiken beantwortet.

Bei einer Befragung im August hatte Trump sich mit Hinweis auf sein Recht, sich nicht selbst belasten zu müssen, mehr als 400 Mal geweigert, Fragen zu beantworten. Der Prozess wegen Finanzbetrugs soll am 2. Oktober beginnen. Alina Habba, eine von Trumps Anwältinnen, sagte in einer Erklärung, Trump sei bestrebt auszusagen und bleibe entschieden dabei, dass er nichts zu verbergen habe.

Es ist Trumps zweiter Ausflug nach New York innerhalb von zwei Wochen. Vergangene Woche war Trump als erster ehemaliger US-Präsident strafrechtlich angeklagt worden. Am 4. April erschien er vor Gericht, um sich in einem von Alvin Bragg, Manhattans Staatsanwalt, angestrengten Strafverfahren nicht schuldig zu bekennen. In diesem Fall wird Trump vorgeworfen, Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben, um eine Schweigegeldzahlung an einen Pornostar zu vertuschen. Ein Fehlverhalten hat Trump auch in diesem Fall bestritten.