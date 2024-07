Donald Trump, der ehemalige Präsident der USA, ist bei einer Wahlkampfveranstaltung offenbar angeschossen worden. Er wurde am Ohr blutend in Sicherheit gebracht. Der mutmaßliche Schütze ist mehreren US-Medien zufolge tot, eine weitere Person soll sich der Washington Post zufolge in kritischem Zustand befinden. Trump soll seinem Sprecher nach wohlauf sein.