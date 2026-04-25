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Krieg in NahostMit Witkoff und Kushner, ohne Vance

Lesezeit: 3 Min.

Jared Kushner (li.) und Steve Witkoff, Sondergesandter Mitte April bei Verhandlungen in Pakistan.
Jared Kushner (li.) und Steve Witkoff, Sondergesandter Mitte April bei Verhandlungen in Pakistan. Jacquelyn Martin/POOL AP/dpa

Donald Trump schickt am Samstag nun doch Unterhändler nach Islamabad, sein Vizepräsident bleibt vorerst in Washington. Unklar ist, ob ein direktes Treffen mit Iran überhaupt stattfindet.

Von Peter Burghardt, Washington

Jetzt machen sich Donald Trumps Unterhändler offenbar doch auf den Weg nach Islamabad, allerdings ohne J. D. Vance. Steve Witkoff und Jared Kushner sollen am Samstag losfliegen, wie das Weiße Haus am Freitag bekannt gab. „Steve und Jared werden morgen nach Pakistan reisen, um sich die Standpunkte der Iraner anzuhören“, berichtete die Pressesprecherin Karoline Leavitt. „Wir hoffen, dass Fortschritte erzielt werden. „Der Präsident, der Vizepräsident und der Außenminister werden hier in den USA auf Neuigkeiten warten.“

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