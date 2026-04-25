Jetzt machen sich Donald Trumps Unterhändler offenbar doch auf den Weg nach Islamabad, allerdings ohne J. D. Vance. Steve Witkoff und Jared Kushner sollen am Samstag losfliegen, wie das Weiße Haus am Freitag bekannt gab. „Steve und Jared werden morgen nach Pakistan reisen, um sich die Standpunkte der Iraner anzuhören“, berichtete die Pressesprecherin Karoline Leavitt. „Wir hoffen, dass Fortschritte erzielt werden. „Der Präsident, der Vizepräsident und der Außenminister werden hier in den USA auf Neuigkeiten warten.“