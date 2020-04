Nach einem Zwischenfall im Persischen Golf hat US-Präsident Donald Trump Iran mit Angriffen auf Boote der Revolutionsgarden gedroht. Er schrieb am Mittwoch auf Twitter, er habe die US-Marine angewiesen, alle iranischen Boote zu zerstören, die US-Schiffe bedrängen. Vergangene Woche hatte die Marine mitgeteilt, elf Boote der Iranischen Revolutionsgarden hätten sich "provozierend" US-Kriegsschiffen genähert. Unterdessen hat Iran nach drei gescheiterten Versuchen im vierten Anlauf einen Militärsatelliten ins Weltall geschossen. Laut staatlicher Nachrichtenagentur Irna haben die Revolutionsgarden am Mittwoch in einem nicht genannten Wüstengebiet den Satelliten Nur-1 (Licht-1) gestartet und in zwei Stufen in eine Umlaufbahn von 425 Kilometern Höhe gebracht. Der erfolgreiche Satellitenabschuss sei eine große Errungenschaft für Iran, hieß es weiter.