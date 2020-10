Nach der Coronavirus-Infektion von US-Präsident Donald Trump hat sich dessen Leibarzt Sean Conley bei einer Pressekonferenz geäußert. Demnach gehe es dem Präsidenten derzeit "sehr gut": "Wir sind sehr glücklich mit dem Fortschritt, den der Präsident macht." Der Präsident sei "wach und aktiv". Trump war am Freitagabend (Ortszeit) ins Militärkrankenhaus Walter Reed in Bethesda nördlich von Washington geflogen worden. Das Weiße Haus sprach von einer Vorsichtsmaßnahme auf Empfehlung der Ärzte. Trump selbst twitterte am Freitagabend: "Es läuft gut, denke ich! Ich danke euch allen. Liebe!!!!"

Trumps behandelnde Ärzte im Militärkrankenhauses erklärten, dass der Präsident derzeit nicht beatmet werden müsse. Mehrfache Nachfragen, ob Trump zuvor hätte beatmet werden müssen, beantworteten sie nicht. Die Diagnose von Trumps Infektion mit dem Coronavirus liege 72 Stunden zurück. Von Donnerstag auf Freitag habe er Fieber gehabt. Seit Freitag aber sei er fieberfrei. Zu den Symptomen, die der Präsident zeige gehörten eine verstopfte Nase und Husten. In der Klinik werde Trump für fünf Tage mit Remdesivir behandelt und engmaschig überwacht.

Mediziner sehen Remdesivir, das ursprünglich zur Behandlung von Ebola entwickelt wurde, nicht als Allheilmittel bei einer Covid-19-Erkrankung, oft aber als hilfreich. Nach Angaben des Herstellers kann es das Sterberisiko bei einem schweren Verlauf der Corona-Krankheit Covid-19 deutlich vermindern.

Veranstaltung im Rosengarten gerät in den Fokus

Auch Trumps Ehefrau Melania hatte sich mit dem Coronavirus angesteckt. Sie kuriere die Krankheit allerdings zuhause aus, erklärte Sean Conley. Unterdessen wurden immer mehr Ansteckungen in Trumps Umfeld bekannt. Auch Wahlkampfchef Bill Stepien wurde positiv auf das Virus getestet, wie das Wahlkampfteam in der Nacht zu Samstag bestätigte.

In den Fokus gerückt ist besonders eine Veranstaltung, bei der viele der nun Infizierten gemeinsam mit Trump anwesend waren: Die Vorstellung der konservativen Juristin Amy Coney Barrett als Kandidatin für den freien Posten am Supreme Court am Samstag vor einer Woche im Rosengarten des Weißen Hauses. Dort versammelten sich auf engem Raum mehr als 100 Menschen. Auf Fotos und Videos ist zu sehen, dass wenige Masken trugen oder Abstand hielten. Teilnehmer umarmten sich oder schüttelten sich die Hände. Bei mindestens sieben Teilnehmern fielen seitdem Corona-Tests positiv aus: Neben dem Präsidenten und First Lady Melania Trump sind das die frühere Trump-Beraterin Kellyanne Conway, die Senatoren Mike Lee und Thom Tillis, der Präsident der katholischen Universität Notre Dame, John Jenkins, sowie ein Reporter.