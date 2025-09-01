Nicht nur amerikanische Präsidenten dürfen Dekrete unterschreiben, Donald Trump tut das ja nahezu täglich. Auch Bürgermeister haben das Recht, wenngleich mit vergleichsweise beschränkten Folgen. Also setzte sich Brandon Johnson am Samstag in Chicago an einen Schreibtisch, öffnete eine blaue Mappe, zückte einen silbernen Federhalter – und unterzeichnete die Executive order Nr. 2025-6, genannt „Protecting Chicago Initiative“.

Die Verordnung lehnt darin alle Versuche aus dem Weißen Haus ab, die Nationalgarde oder andere Truppen auch in diese Metropole am Lake Michigan zu beordern. „Wir senden eine klare Botschaft an die Bundesregierung: Wir brauchen und wollen keine verfassungswidrige und illegale militärische Besetzung unserer Stadt“, sagte Johnson. „Wir wollen keine Militärkontrollpunkte oder gepanzerten Fahrzeuge auf unseren Straßen und wir wollen nicht, dass Familien auseinandergerissen werden.“

Chicago ist eine demokratische Bastion

Seit Tagen droht Trump ja damit, nach dem Zentrum von Los Angeles im Juni und zuletzt Teilen von Washington, D.C., auch Chicago zu militarisieren. „Wir nehmen diese Bedrohungen ernst und befinden uns in einer Lage, in der wir sofortige, drastische Maßnahmen ergreifen müssen, um unsere Bevölkerung vor der Übergriffigkeit des Bundes zu schützen“, erläuterte der Demokrat Johnson, 49, seit 2023 Stadtoberhaupt. Trump bewege sich jenseits der Verfassung, diese Regierung sei „unberechenbar und impulsiv“.

Es ist die nächste Folge im Showdown zwischen der zunehmend autoritären Maga-Zentrale und demokratisch regierten Hochburgen. Und es könnte ein besonders explosives Duell werden. Denn hier trifft Trump bei seinem Alleingang auf eine Bastion der Opposition, aus der in den vergangenen Jahrzehnten neben Al Capone und Michael Jordan unter anderem Barack Obama und Papst Leo XIV. hervorgegangen sind.

Offiziell tun der US-Präsident und seine Leute wie gehabt so, als müssten sie mit Soldaten eine urbane Epidemie des Verbrechens in Schach halten. Chicago zählt tatsächlich zu den Städten, in denen die Polizei ziemlich beschäftigt ist. Am langen Wochenende, das mit dem Feiertag Labor Day am Montag zu Ende ging, wurden bis zum Wochenbeginn laut des Senders ABC sieben Tote und mehr als 50 Verletzte in Schießereien im ausgedehnten Stadtgebiet gezählt.

In Amerikas Kriminalstatistik liegt die „Windy city“ dennoch nicht ganz vorne, da weisen zum Beispiel Memphis in Tennessee oder St. Louis in Missouri noch größere Probleme aus, sie liegen in republikanischen Bundesstaaten. Doch Trump bezog sich auch an diesem Samstag auf die Gewalt in Chicago. „Bringen Sie das lieber SCHNELL in Ordnung, sonst kommen wir!“, schrieb er in seinem Netzwerk Truth Social, wandte sich dabei aber an J. B. Pritzker, den Gouverneur von Illinois.

Dem Gouverneur werden Ambitionen auf die Präsidentschaft nachgesagt

Der ist noch mehr als der Kommunalpolitiker Johnson sein Gegenspieler in dieser Auseinandersetzung, ähnlich wie in Los Angeles Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom. Bei Pritzker tut sich Trump insofern schwer, als dieser Demokrat außer Selbstvertrauen eine Menge Geld besitzt. Seiner Familie gehört die Hotelgruppe Hyatt, das Magazin Forbes führt Jay Robert Pritzker mit einem Vermögen von 3,7 Milliarden Dollar.

Dem Gouverneur werden auch Ambitionen für die Präsidentschaftswahl 2028 nachgesagt, wobei die USA erstmal die Zwischenwahlen 2026 über die Bühne bringen müssen. Auf Trumps Ankündigung, „Chicago in Ordnung zu bringen, so wie wir es mit D.C. gemacht haben“, reagierte Pritzker mit dem Hinweis, der Plan des Präsidenten sei „beispiellos und ungerechtfertigt. Er ist illegal, verfassungswidrig und unamerikanisch“. Am Sonntag folgte bei CBS ein Zweikampf mit Kristi Noem, Trumps Heimatschutzministerin.

Beide traten nacheinander in der Sendung „Face the Nation“ auf. Die Republikanerin Noem berichtete, dass die Einwanderungsbehörde ICE in Chicago nun noch aktiver werde. Unterstützung hatte ihr Ministerium beim Marinestützpunkt Great Lakes im Norden beantragt, was einige Sorgen auslöst. Auch in dieser Stadt wohnen zahlreiche Immigranten ohne Papiere, die Eingreiftruppe ICE mit ihren oft vermummten Häschern ist zunehmend berüchtigt.

Pritzker warf sie vor, Trump nicht um Hilfe gebeten zu haben. Es gehe ihm wohl eher um sein Ego, sagte Kristi Noem. „Wenn es in Chicago einen Mord gegeben hätte, hätte er Präsident Trump anrufen und fragen sollen: ‚Was schlagen Sie vor? Was können wir tun?‘“ Pritzker konterte so: „Wenn es einen Notfall gibt und die Bundesregierung Truppen schicken muss, dann werde ich, glauben Sie mir, zum Telefon greifen und anrufen. So etwas passiert heute in Chicago nicht.“

ICE heizt für seinen Geschmack unnötig die Stimmung auf. „Wir haben Menschen, die seit Jahrzehnten im Bundesstaat Illinois und in der Stadt Chicago leben, hier arbeiten und Steuern zahlen. Sie sind gesetzestreue Mitglieder unserer Gemeinschaft, Freunde, Nachbarn“, sagte Pritzker. „Warum verhaften wir sie? Warum lassen wir sie verschwinden?“, fragte Pritzker und riet Noem, sie solle sich fragen, „was sie wirklich glaubt.“ Man wolle keine Truppen auf den Straßen amerikanischer Städte, Trump scheine weder die Verfassung noch die Gesetze zu verstehen.

Pritzker deutete außerdem an, dass Illinois auch bei einem weiteren Manöver Trumps dagegen halten könnte. Im Zuge der Midterms im kommenden Jahr haben die Republikaner in Texas Wahlkreisgrenzen verschoben, in Missouri, Indiana und anderswo hat die Partei ähnliche Pläne. Wenn Trump das im ganzen Land mache, „dann müssen wir alle darüber nachdenken, was wir dagegen tun können“, zitiert die Chicago Tribune Pritzker, Newsoms Kalifornien versucht es bereits.

Und Chicago erinnert sich an jene Tage vor knapp einem Jahr, als ein Gefühl von „Yes, we can“ in der Luft lag, wie einst bei Obama. Es war der Parteitag der Demokraten, Kamala Harris wurde offiziell Kandidatin. Gut zwei Monate später war Donald Trump wieder US-Präsident. Und im Mai 2025 der gebürtige Chicagoer Robert Francis Prevost Papst, immerhin.