USAChicago wehrt sich gegen Donald Trump

Bürgermeister Brandon Johnson unterzeichnet am Wochenende im Rathaus von Chicago ein Dekret mit dem Titel „Schutz von Chicago“.
  • US-Präsident Donald Trump damit, nach Los Angeles im Juni und Washington, D.C., Soldaten auch nach Chicago zu schicken.
  • Bürgermeister Brandon Johnson lehnt das ab. Er unterzeichnet am Samstag ein Dekret mit dem Titel „Schutz von Chicago“.
  • Gouverneur J.B. Pritzker nennt Trumps Plan „illegal, verfassungswidrig und unamerikanisch“
Der US-Präsident will Soldaten in die demokratische Hochburg schicken. Doch Bürgermeister Johnson und Gouverneur Pritzker fordern ihn heraus, Tausende demonstrieren auf Chicagos Straßen.

Von Peter Burghardt, Washington

Nicht nur amerikanische Präsidenten dürfen Dekrete unterschreiben, Donald Trump tut das ja nahezu täglich. Auch Bürgermeister haben das Recht, wenngleich mit vergleichsweise beschränkten Folgen. Also setzte sich Brandon Johnson am Samstag in Chicago an einen Schreibtisch, öffnete eine blaue Mappe, zückte einen silbernen Federhalter – und unterzeichnete die Executive Order No. 2025-6, genannt „Protecting Chicago Initiative“.

