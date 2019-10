Die US-Regierung will DNA-Proben von Migranten nehmen lassen, die bei der illegalen Einreise festgenommen oder in Internierungslagern festgehalten werden. Die genetischen Informationen sollen in einer Datenbank mit Straftätern gespeichert werden, wie Medien unter Berufung auf das Heimatschutzministerium berichteten. Wann genau die neuen Regeln in Kraft treten sollen, und ob sie auch Kinder betreffen würden, die allein die Grenze überqueren, war zunächst nicht bekannt. Bürgerrechtler in den USA sehen in den Regierungsplänen einen Schritt zur Kriminalisierung von Migranten. Schätzungen zufolge könnten die DNA-Tests längerfristig Hunderttausende Menschen betreffen.