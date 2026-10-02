Wenn Donald Trump einen Monat vor den US-Zwischenwahlen ein ganz besonderes Problem hat, dann an den Zapfsäulen. Der Treibstoff ist seit seinem Krieg gegen Iran insgesamt teuer geworden, und das wahrscheinlich größte Problem hat der US-Präsident beim Diesel. Die Gallone, ungefähr 3,8 Liter, kostet in den Vereinigten Staaten derzeit durchschnittlich etwa 6,50 Dollar, das sind 70 Prozent mehr als vor einem Jahr.