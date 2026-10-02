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SpritpreiseDie Europäer sollen Trumps Dieselproblem lösen

Lesezeit: 4 Min.

Lastwagenfahrer in den USA zahlen derzeit für ihren Dieselkraftstoff etwa 70 Prozent mehr als vor einem Jahr.
Lastwagenfahrer in den USA zahlen derzeit für ihren Dieselkraftstoff etwa 70 Prozent mehr als vor einem Jahr.
BRANDON BELL/Getty Images via AFP

Wegen der hohen Spritpreise fordert das Weiße Haus von Europa, Marktreserven freizugeben. Berlin reagiert zurückhaltend, doch die USA haben ein mächtiges Druckmittel.

Von Peter Burghardt und Michael Bauchmüller, Washington/Berlin

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Wenn Donald Trump einen Monat vor den US-Zwischenwahlen ein ganz besonderes Problem hat, dann an den Zapfsäulen. Der Treibstoff ist seit seinem Krieg gegen Iran insgesamt teuer geworden, und das wahrscheinlich größte Problem hat der US-Präsident beim Diesel. Die Gallone, ungefähr 3,8 Liter, kostet in den Vereinigten Staaten derzeit durchschnittlich etwa 6,50 Dollar, das sind 70 Prozent mehr als vor einem Jahr.

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