Beto O'Rourke war nicht der erste demokratische Präsidentschaftsbewerber, der aufgeben musste. Aber sein Absturz war der spektakulärste des bisherigen parteiinternen Vorwahlkampfs. Noch vor einem Jahr galt der ehemalige Parlamentsabgeordnete aus Texas als Wunderkind der Demokraten, weil er in der Kongresswahl den republikanischen Senator Ted Cruz fast geschlagen hätte. Im Frühjahr stieg er mit Fanfaren ins Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur ein. Einige Wochen lag er sogar mit in der Spitzengruppe, er sammelte Unsummen an Wahlspenden ein - allein am ersten Tag seiner Bewerbung mehr als sechs Millionen Dollar.

Doch seine Bewerbung stellte sich rasch als Strohfeuer heraus. In den Umfragen kam er nach kurzer Zeit kaum noch über zwei, drei Prozent hinaus. Seine Auftritte bei den Kandidatendebatten überzeugten nicht. Sein Wahlkampf war unorganisiert. Schließlich blieben die Spenden aus; die Kampagne hatte kein Geld mehr, um Personal und Fernsehwerbung zu bezahlen. Für die nächste Fernsehdebatte hätte er sich nicht mehr qualifiziert. Am Freitag gab O'Rourke dann auf.

Ob das in jeder Hinsicht das Ende seiner Kandidatur ist, bleibt abzuwarten. Denn O'Rourke hat den Demokraten eine höchst umstrittene Idee hinterlassen, die die Republikaner weidlich ausnutzen. Nach der Massenschießerei im Sommer in seiner Heimatstadt El Paso forderte O'Rourke ein "verpflichtendes Rückkaufprogramm" für bestimmte Sturmgewehre. "Ja, zur Hölle, wir werden euch eure AR-15 wegnehmen", sagte er. O'Rourke bestätigte damit das, was die Republikaner zwar stets behauptet hatten, was aber bislang nie stimmte - dass die Demokraten die Waffen der Amerikaner konfiszieren wollen. Das könnte negativ nachwirken, auch wenn O'Rourke längst aus dem Rennen ist.

Von O'Rourkes Ausstieg profitiert wohl zunächst einmal das andere Jungtalent im Rennen - Pete Buttigieg. Der offen homosexuelle Bürgermeister aus Indiana macht sich vor allem in Iowa überraschend gut, wo Anfang 2020 die erste Vorwahl stattfindet. Dort liegt Buttigieg inzwischen sogar vor dem ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden.