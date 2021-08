Von Claus Leggewie

Das Virus macht alle gleich, weil Covid 19 alle treffen kann - den vielfach Vorerkrankten ohne Versicherungsschutz genau wie das Staatsoberhaupt in der Luxusklinik. Diese Geschichte hätten wir uns gerne erzählt, sie hätte eine durch alle Gesellschaftsschichten und -milieus reichende Solidarität bewirken und zum guten Ende die sozialen Spaltungen abmildern können. Der New Yorker Journalist George Packer setzt dieser Illusion gleich im ersten Kapitel seines Buches ein schonungsloses Ende; das Risiko zu erkranken und zu sterben war und ist höchst ungleich verteilt, selbst zwischen den politischen Lagern: Anhänger der Demokraten halten bereitwilliger Hygiene- und Anstandsregeln ein und lassen sich häufiger impfen als die der Republikaner, deren desaströse Leugnung bis heute das Leben von Millionen US-Bürgern aufs Spiel setzt. Das Gleichheitsideal wirkt ausgelaugt, nicht nur in den USA.

"Last best hope" war ein geflügeltes Wort Abraham Lincolns zur Zukunft seines Landes als Demokratie der Freien und Gleichen, in auch damals schweren Zeiten. Packer hält sein Land nicht mehr für ein strahlendes Vorbild; nicht erst unter Donald Trump sei es weltweit, wie das Totalversagen in der Pandemie zeigt, zur Bananenrepublik heruntergekommen, deren Verantwortlichen es egal ist, wenn das Volk stirbt. Vom American Dream möchte der 1960 geborene Erfolgsautor linker und liberaler Magazine, der dem deutschen Publikum schon mit "Abwicklung: Eine innere Geschichte des neuen Amerika" (S. Fischer 2014) bekannt ist, gleichwohl nicht lassen. Er sucht in diesem wieder sehr flüssig geschriebenen (und gut übersetzten) Essay in fünf Kapiteln nach Wegen zur Wiederherstellung des (Selbst-)Vertrauens in die uramerikanische Gleichheitsidee. Entgegen steht ihr außer der sozialen Spaltung auch die seit "Black Lives Matter" und LGBTQI+ grassierende Identitätspolitik, deren Symbolik laut Packer kaum zur echten Besserstellung der Minderheiten, sondern eher zur Verschärfung der politischen Tribalisierung beigetragen habe. Culture beats Class.

Das "gerechte Amerika" ist ohne Chance

Packers teilt das heutige Amerika in vier konkurrierende Narrative. Dabei hat das (rücksichtlos individualistische) "freie Amerika" der Libertarians das meritokratische Trugbild des "smarten Amerika" ausgehöhlt und sich seit 2014 zum "wahren Amerika" der Anhänger Sarah Palins und Donald Trumps pervertiert. Das alternative Narrativ des "gerechten Amerika" hatte dagegen keine Chance, auch wenn es seit der Amtsübernahme Joe Bidens den Klassen- und Rassenkampf von oben aggressiver kontert, der die drei dominanten Narrative letztlich verband. Packer analysiert deren Herausbildung in einer ideen- und sozialgeschichtlich packenden Bilanz als unablässige Radikalisierung der Republikaner. Ronald Reagan und Newt Gingrich sahen ihre Mission darin, einen interventionsfähigen Staat und die Säulen des Gleichheitsideals - zivilgesellschaftliche Organisationen, überparteiliche Medien, öffentlicher Diskurs - zu zerstören. Er führt vor, warum das so kommen konnte (nicht: musste) und setzt sich konkret mit den Weltbildern dieser konservativen Revolution auseinander, hält ihr also jene Argumente entgegen, die den Demokraten und der Zivilgesellschaft so lange gefehlt haben. Joe Biden ist für ihn ein Hoffnungsträger: ein liberaler Patriot, der sich ernsthaft um "the left behind" kümmert.

Wie kann das enden? Packer propagiert eine Versöhnung der vier Amerika, die jeweils ihre Vorzüge hätten, und ihr Amalgam zum "gleichen Amerika". Er rekurriert auf im Ausland wenig bekannte Vorbilder von "Omni-Americans" in vergleichbaren Krisenzeiten - den Vorkämpfer gegen Sklaverei, Horace Greeley, die Vordenkerin des New Deal, Frances Perkins, und den Bürgerrechtsaktivisten Bayard Rustin, auch Walt Whitman, den Packer sich zum Kronzeugen genommen hat. Aber es gibt heute kaum noch Intellektuelle und Politikerinnen von Format, die den Selbstlauf der öden Propagandaschlacht durchbrechen könnten. Selbstkritisch macht Packer dafür den (Online-)Journalismus mitverantwortlich.

Die Hoffnung liegt auf den lokalen Gemeinden

Man möchte sich seinem Plädoyer anschließen und sich in Europa auch um Schlichtung, Entpolarisierung und Kompromisse in überlebensrelevanten Fragen bemühen. Dass sich die radikale Rechte auf Entspannung einlassen wird, ist allerdings kaum zu erwarten. Sie lebt von der ressentimentgeladenen Polarisierung und leugnet, dass die Bekämpfung der Pandemie, des Klimawandels und des Artensterbens (überlebens)relevant sei.

Trump und Konsorten wird man nicht von ihren Plänen abbringen, aber ihre Anhänger und Follower? Dass man sie nicht ignorieren kann, hat spätestens der Marsch aufs Kapitol demonstriert. Packer setzt also, wie Alexis de Tocqueville im 19. Jahrhundert und heute das Projekt "Our Common Purpose" der Academy of Arts and Sciences, auf die Erholung des bürgerschaftlichen Engagements aus den lokalen Gemeinden heraus; geläutert durch die Erfahrung der Pandemie soll sich die politische Gemeinschaft über alle kulturellen und sozialen Grenzen erneuern. Naiv, gewiss. Aber hat gerade jemand eine bessere Idee?

Claus Leggewie ist Ludwig Börne-Professor an der Universität Gießen. Er hat zahlreiche Bücher und Aufsätze zur Politik der USA veröffentlicht, darunter "America first. Aufstieg und Fall einer konservativen Revolution" (S. Fischer, 1997).