Der Messerangriff auf Teilnehmer einer Feier zum jüdischen Lichterfest im Staat New York hat in den USA und Israel Entsetzen ausgelöst. Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo sagte am Sonntag, die Attacke im Haus eines Rabbiners mit fünf Verletzten vom Samstagabend sei der 13. antisemitische Vorfall in seinem Staat seit dem 8. Dezember und "ein amerikanisches Krebsgeschwür am Körper der Politik". Präsident Donald Trump verurteilte den "schrecklichen" Angriff auf Twitter. "Wir müssen alle zueinanderfinden, um die üble Plage des Antisemitismus zu bekämpfen, bewältigen und auszuradieren." Der mutmaßliche Täter wurde verhaftet, er ist nach Angaben seiner Familie psychisch krank.