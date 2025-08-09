Während und nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelten US-Wissenschaftler Programme zur Demokratieerziehung für die Deutschen. Was dabei klappte und warum vieles davon schiefging, erklärt der Sozialpsychologe Oliver König.

Rezension von Stefan Kühl

Der US-amerikanische Psychiater Richard M. Brickner beschreibt als typische Merkmale einen ausgeprägten Verfolgungswahn, einen pathologischen Hang zum Größenwahn, ein übertriebenes Machtstreben und eine Tendenz, die eigene Geschichte so zu verfälschen, dass die Anwendung von exzessiver Gewalt gerechtfertigt erscheint. Faschistische Staaten versetzten, so Brickner, ihre Bevölkerung in eine Art kollektive Paranoia, um ein aggressives Verhalten sowohl gegen innere als auch äußere Feinde zu legitimieren. In einem faschistischen Staat sei der Paranoide zwingend auf ein Gegenüber angewiesen, von dem er sich bedroht fühle und den es zu bezwingen gelte.