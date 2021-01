Die Injektionskammer in Alabama. Unter Trump sind oder sollten in den vergangenen sechs Monaten 13 Menschen nach Bundesrecht hingerichtet werden.

Von Andrea Bachstein, München

Zumindest eine Chance weiterzuleben hat Lisa Montgomery nun: Ihre Hinrichtung war für Dienstag geplant, durch eine Giftspritze, injiziert im Gefängnis von Terre Haute in Indiana. Nur Stunden vor der Vollstreckung stoppte das Bezirksgericht Süd-Indiana das Verfahren; es soll erst eine Anhörung geben, um festzustellen, ob die 52-Jährige geistig überhaupt begreift, warum der Staat sie in den Tod schicken will.

Montgomery wäre der elfte Mensch gewesen, an dem seit vorigem Juli die Todesstrafe nach US-Bundesrecht vollzogen wurde, und die erste Frau seit sieben Jahrzehnten. In den USA kann die Vollstreckung der Todesstrafe nicht nur die Justiz von Bundesstaaten anordnen (in 28 von 50 existiert sie noch), sondern auch das Bundesjustizministerium in Washington.

Das Gesetz sieht dies für einige schwere Verbrechen vor und wenn der Bundesstaat, in dem das Urteil fiel, danach die Todesstrafe abgeschafft oder ausgesetzt hat. Aber seit 2003 hat keine US-Regierung dieses Recht ausgeübt. Es gibt nicht viele solcher "federal executions", 47 waren es seit 1927. Präsident Donald Trump hat immer wieder erklärt, dass er mehr Hinrichtungen will. Nach Plan wären es 13 Menschen, die in den letzten sechs Monaten seiner Amtszeit nach Bundesrecht hingerichtet werden.

Trumps damaliger Justizminister William Barr teilte am 25. Juli 2019 mit, dass für Hinrichtungen nach Bundesrecht statt umstrittener Giftcocktails Pentobarbital verwendet werde, das auch zum Einschläfern von Tieren dient. Die Wirkung bei Menschen ist umstritten. Der Schritt Barrs bedeutete juristisch die Wiederaufnahme der Hinrichtungen nach Bundesrecht.

Kim Kardashian setzte sich für eine Begnadigung ein

Seitdem haben zehn stattgefunden, die vorläufig letzten am 10. und 11. Dezember. In den beiden Fällen gab es nicht nur Widerspruch der Anwälte, sondern auch eine öffentliche Debatte. Ein Verurteilter war mit 40 Jahren der jüngste je Hingerichtete in den USA, Prominente wie Kim Kardashian und Senator Bernie Sanders setzten sich für seine Begnadigung ein. Der Afroamerikaner war mit 18 in einer Gruppe, die ein Paar ermordete, er zündete danach das Auto mit den Opfern an. Der am Tag nach ihm Hingerichtete hatte 20 Jahre zuvor seine zweijährige Tochter missbraucht und getötet. Er war geistig zurückgeblieben, nach Ansicht seiner Anwälte derart, dass dies die Vollstreckung nicht erlaubt hätte.

Die Verbrechen derer, die nach Bundesrecht hingerichtet wurden oder werden sollen, sind besonders schwer und furchtbar. Das gilt auch für Lisa Montgomery. Sie würgte 2004 eine hochschwangere Frau zur Bewusstlosigkeit und entnahm deren Kind. Die Frau verblutete, das Baby überlebte.

Montgomery ist jedoch eine psychisch schwerstkranke Frau, psychotisch, traumatisiert. Man stellte Hirnveränderungen bei ihr fest und eine sehr geringe Auffassungsgabe. Sie war außerstande, den Alltag zu bewältigen, etwa ihre Kinder nur anzuziehen. Große Zeit ihres Lebens hatte sie keinen Bezug zur Realität, begreift sie bis heute ihren Anwälten zufolge nur zeitweise.

Lisa Montgomery begreift nicht, was geschieht

Als Tochter einer Trinkerin vermutlich schon hirngeschädigt geboren, erlebte sie eine Kindheit und Jugend voller Horror. Die Mutter misshandelte sie wie der gewalttätige Stiefvater. Vermutlich schon viel früher, mindestens aber seit Lisa Montgomery elf Jahre alt war, vergewaltigte der sie in einem dafür eingerichteten Raum. Er und die Mutter überließen sie zudem anderen Männern zur Vergewaltigung und Misshandlung. Mit 18 heiratete sie einen Sohn des Stiefvaters, er ließ jede Art Gewalt an ihr aus. Die Details sind unfassbar, Montgomery hat Experten zufolge psychische Traumata wie Folteropfer und leidet an einer dissoziativen Störung - sie koppelte Seele und Körper voneinander ab.

Was ihr geschah, ist durch viele Aussagen bezeugt, Fachleute bestätigten ihr schwere psychische und mentale Schädigungen. Zur Tat war sie vermutlich psychotisch. Eine Verteidigerin sagte, in einem klaren Moment habe Montgomery ihre Tat sehr bedauert. Niemand verlangt, sie freizulassen, aber in Rechnung zu ziehen, dass sie nicht begreift, was geschieht.

Dass ein Distriktrichter dies prüfen will, könnte ihr den Tod durch die Giftspritze ersparen. Der künftige Präsident Joe Biden hat bereits geäußert, dass er keine federal executions wolle. Der scheidende Präsident hätte die Frau begnadigen können, so wie er zwei Männer begnadigen könnte, deren Hinrichtungen bis 15. Januar geplant sind. Fünf Tage ehe sein Amt endet. Noch könnte Trump Gnade vor Recht ergehen lassen.