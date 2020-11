Von Matthias Kolb

Detailansicht öffnen Gratulationen aus aller Welt an den neuen Präsidenten, etwa aus einer Bar in Rahovec im Kosovo. (Foto: AFP)

Etwa eine Woche nach der US-Wahl, als Joe Biden schon als Sieger feststand, kursierte im Internet ein Brief aus dem November 2014. Er war überschrieben mit "To my wonderful staff"; Biden erinnerte seine Mitarbeiter daran, dass er es weder erwarte noch wünsche, dass sie wegen der Arbeit "wichtige familiäre Verpflichtungen verpassen oder opfern". Der damalige Vizepräsident schrieb auch: "Wenn ich herausfinden sollte, dass ihr mit mir arbeitet und deswegen wichtige Familienzeit verpasst, würde mich das enorm enttäuschen."