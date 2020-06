- Die Beschreibung eines Zimmers über 592 Buchseiten hinweg könnte langatmig ausfallen, und dennoch wird jede einzelne dieser Seiten in Washington gierig verschlungen werden. "Das Zimmer, in dem alles geschah - Erinnerungen aus dem Weißen Haus", heißt das Werk, das eigentlich in sechs Tagen erscheinen soll. Aber genauso wenig wie es sich hier um einen häuslichen Tugendroman handelt, so wenig ist in der Abwicklung der Angelegenheit mit Sitte und Anstand zu rechnen. Bei dem Zimmer handelt es sich nämlich um das Oval Office im Weißen Haus, das Amtszimmer des US-Präsidenten, dessen Bewohner nun die Justiz in Bewegung setzen lässt, um den Verkauf des Buches zu verhindern.

Autor der Erinnerung ist John Bolton, der den Fürsten der Finsternis in der amerikanischen Außenpolitik gab, zuletzt als nationaler Sicherheitsberater von Donald Trump zwischen April 2018 und September 2019. Über diese Zeit hat Bolton sein Erinnerungswerk verfasst - die Absicht dazu hatte er sofort nach seiner Zwangstrennung von Präsident Donald Trump verkündet. In Boltons Zeit fallen maßgebliche außenpolitische Taten des Präsidenten, vor allem im Umgang mit Nordkorea und China, mit Venezuela und natürlich mit der Ukraine, Letzteres hatte zum Amtsenthebungsverfahren gegen Trump geführt.

Boltons Memoiren gibt es in einer Rohfassung seit Anfang des Jahres. Ein nicht unwichtiges Detail wurde Ende Januar der New York Times zugespielt, die mit der Information dem Impeachment-Verfahren gegen den Präsidenten neuen Antrieb verlieh. Schon damals war klar: Bolton muss das Werk seinem ehemaligen Arbeitgeber zur Freigabe vorlegen. Der muss sicherstellen, dass keine Geheiminformationen an die Öffentlichkeit gelangen.

Sechs Tage vor dem geplanten Verkaufsstart am 23. Juni hat das Justizministerium nun Klage bei einem Gericht in Washington eingereicht - wohlgemerkt nicht gegen den Verlag, sondern gegen den Autor persönlich. Das Argument der Regierung: Boltons Buch ist noch lange nicht freigegeben, es enthalte sensible Informationen, der Autor verstoße gegen Geheimhaltungsvorschriften und den Arbeitsvertrag, der ihn zur Verschwiegenheit verdonnert.

Bolton selbst reagierte nicht auf die Klage, wohl aber sein Verlag mit der Mitteilung, die Auflage sei bereits gedruckt und im ganzen Land ausgeliefert. Die Botschaft: Niemand wird jetzt mehr verhindern können, dass ein Buch von der Palette fällt und in falsche Hände gerät. Und: Sehr wohl sei das Manuskript von den Justiziaren freigegeben worden.

Das Drohpotenzial ist groß: Bolton selbst hatte vor wenigen Tagen Trump wissen lassen, dass sein Buch explosive Details zu Iran, Afghanistan und Nordkorea enthalte - und natürlich zum Ukraine-Fall, der im Mittelpunkt des Impeachments stand, zu dem Bolton trotz seines Angebots niemals als Zeuge gehört wurde.

Boltons Verlag tat die Klage des Justizministeriums als lästig, aber üblich ab, wohl wissend, dass die Meinungsfreiheit in der US-Verfassungshierarchie an höchster Stelle steht und ein Verbot eines Buches wenig aussichtsreich ist. Deswegen scheint das Justizministerium auch einen zweiten Weg einzuschlagen und will eine Verfügung erzielen, wonach die Erlöse aus dem Buch Bolton genommen und stattdessen der Staatskasse zugeführt würden.

Donald Trump lässt sich dieses Scharmützel natürlich nicht entgehen. Er ließ Reporter wissen, dass er jede mit ihm geführte Unterhaltung als hoch geheim betrachte. Bolton müsse daher automatisch gegen Geheimhaltungsregeln verstoßen haben, und er hoffe, so Trump, dass sein früherer Sicherheitsberater nun ein paar kriminelle Probleme habe.