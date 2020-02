Es hätte ein Moment des Triumphs werden sollen für Donald Trump - und nur des Triumphs. 49 Tage nach der Anklage durch das Repräsentantenhaus hat der US-Senat den Präsidenten am Mittwoch vom Vorwurf des Machtmissbrauchs sowie der Behinderung des Kongresses freigesprochen. Viele in Washington hatten mit einem Votum entlang der Parteilinien gerechnet, und zumindest das Weiße Haus war nach Medienberichten fest davon ausgegangen, dass auch der Trump-kritische Mitt Romney mit allen anderen Republikanern für einen Freispruch stimmen würden. Doch es kam anders: Der Senator aus Utah entschied sich dafür, Trump wegen Machtmissbrauchs schuldig zu sprechen. Das Ende des Impeachment-Verfahrens, das so berechenbar schien, hielt damit doch noch eine kleinere Überraschung bereit.

Romney dominierte mit seiner Entscheidung in den ersten Stunden die Schlagzeilen, er stahl Trump gewissermaßen die Show. In seinen ersten öffentlichen Äußerungen zum Freispruch kritisierte der Präsident denn auch seine Gegner scharf. "Sie haben alles getan, um uns zu zerstören und unserer Nation damit sehr geschadet", sagte er vor Vertretern von Religionsgemeinschaften und Politikern beider großen Parteien am Donnerstag in Washington. Romney hatte zuvor mit seinem Abstimmungsverhalten das Argument zunichte gemacht, dass es sich beim Impeachment um eine rein parteipolitische Angelegenheit handle. Romney ist nun der erste Senator der Geschichte, der in einem Impeachment-Verfahren für einen Schuldspruch des Präsidenten der eigenen Partei votiert hat. Von den Demokraten erhielt er dafür viel Lob. Der demokratische Senator Brian Schatz erzählte, dass er Tränen der Rührung in den Augen hatte, als er Romney dabei zuhörte, wie der im Saal des Senats seine Entscheidung ankündigte.

Auch Romney schien während seiner Ansprache den Tränen nahe. Er habe einen Eid geschworen, dass er sich als Geschworener um ein unabhängiges Urteil bemühen werde. Als gläubiger Mensch müsse er sich daran halten, sagte der Mormone. Die Fakten seien klar: Der Präsident habe sich eines "entsetzlichen Verstoßes gegen das öffentliche Vertrauen" schuldig gemacht. Trump habe in der Ukraine-Affäre zu seinem persönlichen Vorteil gehandelt, indem er einen politischen Rivalen mit Hilfe einer ausländischen Regierung beschädigen wollte. Was Trump getan habe, sei ein "offenkundiger Angriff auf unsere Wahlrechte, unsere nationale Sicherheit und Werte". Er sei sich bewusst, dass er von Trumps Anhängern für seine Haltung angefeindet werden würde, sagte der republikanische Präsidentschaftskandidat des Jahres 2012 der Washington Post. Er habe aber auf sein Gewissen hören müssen.

Die Anfeindungen kamen tatsächlich - direkt nach der Abstimmung im Senat. Trumps Sohn Donald junior forderte, dass Romney aus der Republikanischen Partei austreten müsse. Der Präsident kritisierte den Senator auf Twitter und veröffentlichte ein Video, in dem Romney als "Geheimagent" der Demokraten bezeichnet wurde. Beim rechten TV-Sender Fox News wurde die Tonlage dann noch schriller. Moderatoren und Studiogäste nannten Romney einen "Verräter".