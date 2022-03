Von Viola Schenz

In Amerika sind Übertreibungen ein Stilmittel, es ist das Land der Triple-Burger, XXL-Colaflaschen und Monstertrucks, stets findet sich das "beste" Restaurant, der "schönste" Nationalpark, der "meistgesuchte" Verbrecher. Auch Verlage drehen gerne auf, um im harten Buchwettbewerb zu bestehen. Im vorliegenden Fall unkt selbst die deutsche Ausgabe nichts Geringeres als "Der nächste Bürgerkrieg", und das in rasant steiler Schrift, darüber zickzackt bedrohlich ein schwarzer Spalt durch eine amerikanische Flagge. Die USA stünden am Abgrund, heißt es im Rückdeckeltext, Autor Stephen Marche zeichne "das Bild eines zerrissenen Landes kurz vor dem Staatsversagen". Realisten, zieht euch warm an!